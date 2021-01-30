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  • Bolos fofos e massas suaves de forma fácil
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Série 3000Batedeira Philips da série 3000

HR3705/00

5
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto
Bolos fofos e massas suaves de forma fácil
Melhore a confeção dos seus bolos com a nova batedeira da série 3000. Consiga resultados rápidos na preparação das massas dos seus bolos e receitas deliciosas. Desenvolvida com design leve e ergonómico, para uma utilização simples e confortável - bata a massa dos seus bolos até 20% mais rápido*.
Ver todos os benefícios

Leve e mais rápida com varas de forma cónica

Bolos fofos e massas suaves de forma fácil

  • 300 W

  • 5 velocidades + turbo

  • Varas de bater e pás de amassar

  • Leve

As varas cónicas trabalham até 20% mais rápido*

As varas cónicas trabalham até 20% mais rápido*, cobrindo uma área maior em menos tempo e incorporando ar na massa para proporcionar uma textura macia e fofa.

Motor potente de 300 W

5 velocidades + turbo para processar todas as tarefas de cozinha

5 velocidades + turbo para processar todas as tarefas de cozinha

A seleção de 5 velocidades diferentes permite escolher a definição certa para cada tarefa.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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5.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

30/01/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Prático e eficaz

A batedeira revelou-se rápida e com um resultado soberbo. Muito prática e fácil de manusear.

Pontos positivos

Velocidade turbo

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3000 HR3705/00 Batedeira Philips da série 3000

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Esta avaliação foi feita para Série 3000 HR3705/00 Batedeira Philips da série 3000

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