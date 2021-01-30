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Política de devolução de 30 dias
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300 W
5 velocidades + turbo
Varas de bater e pás de amassar
Leve
As varas cónicas trabalham até 20% mais rápido*, cobrindo uma área maior em menos tempo e incorporando ar na massa para proporcionar uma textura macia e fofa.
A seleção de 5 velocidades diferentes permite escolher a definição certa para cada tarefa.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
ansuenri
30/01/2021
Portugal
Comprador verificado
Prático e eficaz
A batedeira revelou-se rápida e com um resultado soberbo. Muito prática e fácil de manusear.
Pontos positivos
Velocidade turbo
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 HR3705/00 Batedeira Philips da série 3000
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Ao bater 4 claras, em comparação com antecessora