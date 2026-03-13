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Série 3000 Batedeira Philips da série 3000

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Série 3000Batedeira Philips da série 3000

HR3705/00

Série 3000 Batedeira Philips da série 3000

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Manuais e documentação

Eco passport Philips Daily Collection Philips Daily Collection Mixer - English (US)

  • PDF ficheiro, 92.6 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Philips Daily Collection Mixer HR3705/00 - English (US)

  • PDF ficheiro, 954 kB
  • 13 March 2026

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