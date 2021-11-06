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450 W
5 velocidades + turbo
Taça de 3 l automática
Cinzento caxemira
A forma cónica exclusiva das varas permite a máxima incorporação do ar, o que contribui para uma massa de bolo suave e mais fofa
O potente motor de 450 W facilita o trabalho das massas mais difíceis
A taça foi concebida para combinar na perfeição com o formato cónico das varas para obter os melhores resultados de mistura.
4.9
de 5
34
Críticas
100%
recomendam este produto
Toulis91
06/11/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Άψογο
Προσφέρει τη μεγαλύτερη εμπειρία για όλες τις νοικοκυρές..ιδανικό για κάθε μαγείρεμα!!!
Pontos positivos
Γρήγορη ταχύτητα
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5000 Series HR3745/00 Μίξερ
Sim, recomendo este produto
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Gsavv723
06/11/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Εξαιρετική αντοχή...
Δεν υπάρχουν λόγια για την ποιότητα και τη διαχρονική αξία των προϊόντων της Philips . Δε το αλλάζω με κανένα άλλο.
Pontos positivos
Απλά εξαιρετικο
Pontos negativos
Κανένα
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Legoxst
04/11/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Αθάνατο προϊόν!!!
Ένα μίξερ που ούτε θυμάμαι από πότε το έχω...και τι δεν έχω φτιάξει, πόσες φορές δεν ανησύχησα μήπως πάρει φωτιά από το ζόρισμα...και όμως αυτό ακάθεκτο συνεχίζει να με βγάζει ασπροπρόσωπη σε κάθε παρασκευή μου...θα "αποσυρθώ" εγώ και αυτό θα στέκεται αγέρωχο!!! Νομίζω πως έχει πάψει να κυκλοφορεί!!!
Pontos positivos
Ποιότητα.
Pontos negativos
Δεν βρήκα κάτι.
Sim, recomendo este produto
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Ao bater 4 claras, em comparação com antecessora