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  • Um bater intenso e eficiente para obter bolos fofos
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Série 5000Batedeira

HR3745/00

4.9
| (34) Críticas | 100% recomendam este produto
Um bater intenso e eficiente para obter bolos fofos
A batedeira Philips ajuda-o na criação de bolos deliciosos e fofos e pães para toda a família. O bater cónico com ar proporciona um bater mais rápido e uma massa de bolos mais macia. O potente motor de 450 W facilita a preparação de massas mais pesadas.
Ver todos os benefícios

Até 25% mais rápida* com um potente motor de 450 W

Um bater intenso e eficiente para obter bolos fofos

  • 450 W

  • 5 velocidades + turbo

  • Taça de 3 l automática

  • Cinzento caxemira

Varas de forma cónica para máxima incorporação do ar

Varas de forma cónica para máxima incorporação do ar

A forma cónica exclusiva das varas permite a máxima incorporação do ar, o que contribui para uma massa de bolo suave e mais fofa

Motor com potência de 450 W para as massas mais difíceis

Motor com potência de 450 W para as massas mais difíceis

O potente motor de 450 W facilita o trabalho das massas mais difíceis

Mistura perfeita para massa leve

Mistura perfeita para massa leve

A taça foi concebida para combinar na perfeição com o formato cónico das varas para obter os melhores resultados de mistura.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.9

de 5

34

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Άψογο

Προσφέρει τη μεγαλύτερη εμπειρία για όλες τις νοικοκυρές..ιδανικό για κάθε μαγείρεμα!!!

Pontos positivos

Γρήγορη ταχύτητα

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 5000 Series HR3745/00 Μίξερ

Sim, recomendo este produto

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06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική αντοχή...

Δεν υπάρχουν λόγια για την ποιότητα και τη διαχρονική αξία των προϊόντων της Philips . Δε το αλλάζω με κανένα άλλο.

Pontos positivos

Απλά εξαιρετικο

Pontos negativos

Κανένα

Esta avaliação foi feita para 5000 Series HR3745/00 Μίξερ

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04/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Αθάνατο προϊόν!!!

Ένα μίξερ που ούτε θυμάμαι από πότε το έχω...και τι δεν έχω φτιάξει, πόσες φορές δεν ανησύχησα μήπως πάρει φωτιά από το ζόρισμα...και όμως αυτό ακάθεκτο συνεχίζει να με βγάζει ασπροπρόσωπη σε κάθε παρασκευή μου...θα "αποσυρθώ" εγώ και αυτό θα στέκεται αγέρωχο!!! Νομίζω πως έχει πάψει να κυκλοφορεί!!!

Pontos positivos

Ποιότητα.

Pontos negativos

Δεν βρήκα κάτι.

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Avisos legais

  1. Ao bater 4 claras, em comparação com antecessora