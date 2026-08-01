ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

Série 5000 Batedeira

Assistência

Série 5000Batedeira

HR3745/00

Série 5000 Batedeira

Ir para loja

Registe o seu produto

Obtém a tua a garantia alargada

Registe-se num período de 90 dias após a compra e obtenha garantia alargada (podem aplicar-se condições).

Registar agora

Manuais e documentação

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF ficheiro, 122.9 kB
  • 1 August 2026

Consumer Care Book Philips Viva Collection Mixer - English (US)

  • PDF ficheiro, 655.5 kB
  • 13 March 2026

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).