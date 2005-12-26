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  • Versatilidade compacta
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Descontinuado

Robot de cozinha

HR7633/80

Versatilidade compacta

O robot da Philips é uma solução multifuncional para todos os seus problemas na cozinha, que lhe poupa espaço e tempo. Com este aparelho pode executar mais de 25 tarefas diferentes numa fracção do tempo menor do que normalmente demoraria a executá-las. Bate, mistura e pica

Ver todos os benefícios

Sistema Micro Store e 6 acessórios

Versatilidade compacta

6 acessórios para executar facilmente mais de 25 funções

Os acessórios laváveis na máquina de lavar loiça são: pás de amassar para bater e amassar grandes quantidades; uma lâmina picadora em aço inoxidável para preparar carne e vegetais; dois discos de metal médios e finos para picar e ralar; uma liquidificadora inquebrável de 1,5 l para liquidificar, triturar e misturar ingredientes; um disco para bater, para preparar alimentos como natas batidas e maionese.

Todos os acessórios podem ser guardados na taça para uma arrumação compacta

O MicroStore permite-lhe guardar todos os seus acessórios dentro da taça para uma arrumação fácil e compacta

Especificações técnicas

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