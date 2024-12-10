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O robot da Philips é uma solução multifuncional para todos os seus problemas na cozinha, que lhe poupa espaço e tempo. Com este aparelho pode executar mais de 25 tarefas diferentes numa fracção do tempo menor do que normalmente demoraria a executá-las. Bate, mistura e pica

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  • 10 December 2024

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