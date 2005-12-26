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Aprecie comida caseira em poucos segundos
O novo robot da Philips é a sua porta de entrada no mundo da cozinha a alta velocidade. Monta-se e desmonta-se em apenas alguns segundos, graças ao sistema exclusivo Click&Go da Philips, que lhe permite prender facilmente a taça à plataforma em qualquer posição.
Com o sistema Click&Go pode montar e desmontar facilmente o aparelho em poucos segundos. Coloque a taça em qualquer posição, feche a tampa e prima o botão.
Críticas