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  • Aprecie comida caseira em poucos segundos
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Robot de cozinha

HR7740/80

Aprecie comida caseira em poucos segundos

O novo robot da Philips é a sua porta de entrada no mundo da cozinha a alta velocidade. Monta-se e desmonta-se em apenas alguns segundos, graças ao sistema exclusivo Click&Go da Philips, que lhe permite prender facilmente a taça à plataforma em qualquer posição.

Ver todos os benefícios

Montagem imediata com Click&Go

Aprecie comida caseira em poucos segundos

31 funções

Sistema de (des)montagem Click&Go

Sistema de (des)montagem Click&Go

Com o sistema Click&Go pode montar e desmontar facilmente o aparelho em poucos segundos. Coloque a taça em qualquer posição, feche a tampa e prima o botão.

ícones fáceis

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