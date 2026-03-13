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Manuais e documentação

User Manual Philips Food processor

  • PDF ficheiro, 5.6 MB
  • 13 March 2026

O novo robot da Philips é a sua porta de entrada no mundo da cozinha a alta velocidade. Monta-se e desmonta-se em apenas alguns segundos, graças ao sistema exclusivo Click&Go da Philips, que lhe permite prender facilmente a taça à plataforma em qualquer posição.

  • PDF ficheiro
  • 29 March 2026

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