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Descontinuado

Humidificador de ar

HU4706/11

4.4

| (17) Críticas | 100% recomendam este produto

Ar saudável. Sempre.

O humidificador de ar da Philips combate o ar seco com o máximo de eficiência e higiene. Dispersão de bactérias 99% inferior quando comparado com humidificadores ultrassónicos. Sem poeira branca* nem ambiente de trabalho húmido.

Ver todos os benefícios

com tecnologia NanoCloud de humidificação

Ar saudável. Sempre.

  • Seguro e limpo

  • Tecnologia NanoCloud

Higienicamente mais segura e sem poeira branca* nem ambiente de trabalho húmido

Higienicamente mais segura e sem poeira branca* nem ambiente de trabalho húmido

Este humidificador do ar Philips apresenta um sistema de evaporação avançado de três fases com tecnologia NanoCloud. Fase 1: o filtro absorvente do humidificador captura as partículas de maior dimensão, como cabelo humano/pelo de animal e pó quando funciona em ar seco. Fase 2: o avançado sistema de evaporação com tecnologia NanoCloud humidifica o ar, adicionando moléculas de água ao ar e não transporta bactérias ou calcário. Fase 3: o humidificador expele ar saudável numa velocidade constante, proporcionando ar húmido confortável e saudável sem formar névoa da água em sua casa.

Distribui uniformemente ar humidificado à sua volta

Distribui uniformemente ar humidificado à sua volta

Distribui uniformemente ar humidificado à sua volta. Permite-lhe respirar ar humidificado saudável em casa ou no escritório, proporcionando conforto para a sua pele.

Desativação automática quando o humidificador fica sem água

Quando o depósito de água está vazio e precisa de ser reabastecido, o bloqueio de proteção de ar saudável desliga o humidificador.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

17

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

12/01/2019

Italia

Italia

Qualità e facilità di gestione/manutenzione in un unico prodotto.

Utilizzo questo prodotto da qualche giorno e devo dire che, per il momento, mi sono trovata benissimo. E' estremamente facile da utilizzare e da mantenere, garantisce un'ottima umidificazione dell'aria nell'ambito di spazi medio-piccoli. Perfetto da utilizzare anche la notte poichè dotato di una funzione minimal silenziosa. Ottimo anche il design. Lo consiglio.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HU4706/11 Umidificatore d'aria

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14/02/2017

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottima qualità

Come scritto nella pagina di descrizione, effettivamente umidifica l'aria senza bagnare il mobile su cui è appoggiato. Ottima la silenziosità: posso lasciarlo acceso tutta la notte senza problemi.

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22/11/2020

Nederland

Nederland

Luchtbevochtiger Philips

Heel fijn apparaat veel in gebruik zeker in deze corona tijd

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Avisos legais

  1. Sem transporte de calcário para poluir o ar.