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Descontinuado
Ar saudável. Sempre.
O humidificador de ar da Philips combate o ar seco com o máximo de eficiência e higiene. Dispersão de bactérias 99% inferior quando comparado com humidificadores ultrassónicos. Sem poeira branca* nem ambiente de trabalho húmido.
Seguro e limpo
Tecnologia NanoCloud
Este humidificador do ar Philips apresenta um sistema de evaporação avançado de três fases com tecnologia NanoCloud. Fase 1: o filtro absorvente do humidificador captura as partículas de maior dimensão, como cabelo humano/pelo de animal e pó quando funciona em ar seco. Fase 2: o avançado sistema de evaporação com tecnologia NanoCloud humidifica o ar, adicionando moléculas de água ao ar e não transporta bactérias ou calcário. Fase 3: o humidificador expele ar saudável numa velocidade constante, proporcionando ar húmido confortável e saudável sem formar névoa da água em sua casa.
Distribui uniformemente ar humidificado à sua volta. Permite-lhe respirar ar humidificado saudável em casa ou no escritório, proporcionando conforto para a sua pele.
Quando o depósito de água está vazio e precisa de ser reabastecido, o bloqueio de proteção de ar saudável desliga o humidificador.
4.4
de 5
17
Críticas
100%
recomendam este produto
TREEMME86
12/01/2019
Italia
Qualità e facilità di gestione/manutenzione in un unico prodotto.
Utilizzo questo prodotto da qualche giorno e devo dire che, per il momento, mi sono trovata benissimo. E' estremamente facile da utilizzare e da mantenere, garantisce un'ottima umidificazione dell'aria nell'ambito di spazi medio-piccoli. Perfetto da utilizzare anche la notte poichè dotato di una funzione minimal silenziosa. Ottimo anche il design. Lo consiglio.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HU4706/11 Umidificatore d'aria
Sim, recomendo este produto
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pcalleg
14/02/2017
Italia
Comprador verificado
Ottima qualità
Come scritto nella pagina di descrizione, effettivamente umidifica l'aria senza bagnare il mobile su cui è appoggiato. Ottima la silenziosità: posso lasciarlo acceso tutta la notte senza problemi.
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Poppeliers
22/11/2020
Nederland
Luchtbevochtiger Philips
Heel fijn apparaat veel in gebruik zeker in deze corona tijd
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Sem transporte de calcário para poluir o ar.