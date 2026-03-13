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Purificador do ar e humidificador do ar
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HU4706/11
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EU Declaration of conformity Philips Air humidifier HU4706/11 - English (US)
User Manual Philips Air humidifier HU4706/11 - English (US)
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Não sai vapor de água/vapor do meu humidificador Philips
Devo efetuar uma reposição no meu humidificador ou purificador de ar Philips após a substituição ou limpeza de um filtro?
Como arrumar o meu humidificador ou conjunto de purificador/humidificador Philips
A luz indicadora de baixo nível de água do meu humidificador Philips não funciona
Existem manchas brancas/amarelas no filtro do meu humidificador Philips
O meu humidificador Philips produz um mau cheiro
O depósito de água do humidificador Philips tem uma fuga
O humidificador Philips não humidifica o ar
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