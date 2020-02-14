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    • Uma limpeza profunda e sem esforço Uma limpeza profunda e sem esforço Uma limpeza profunda e sem esforço

      Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzle Irrigador oral

      HX3062/00

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Uma limpeza profunda e sem esforço

      Para uma cobertura máxima e uma limpeza extra cuidada, utilize a escova Quad Stream para concentrar a água em quatro fluxos amplos entre os dentes e ao longo da linha das gengivas. A guia de borracha macia é suave para as gengivas e cada escova encaixa e desencaixa facilmente

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      Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzle Irrigador oral

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      Escova Quad Stream para uma cobertura máxima

      Escova Quad Stream para uma cobertura máxima

      Para uma cobertura máxima e uma limpeza extra cuidada, utilize a escova Quad Stream para concentrar a água em quatro fluxos amplos entre os dentes e ao longo da linha das gengivas. A guia de borracha macia é suave para as gengivas e cada escova encaixa e desencaixa facilmente.

      Obtenha sempre uma limpeza eficaz

      Obtenha sempre uma limpeza eficaz

      Para uma limpeza mais eficaz, as escovas Philips Sonicare devem ser substituídas a cada seis meses.

      Até 180% mais eficaz para gengivas mais saudáveis *1

      O fio dentário elétrico da Philips é até 180% mais eficaz do que o fio dentário manual na limpeza profunda entre os dentes, resultando em gengivas mais saudáveis. *1

      Especificações técnicas

      • Compatibilidade

        Compatível com
        Qualquer fio dentário Philips Sonicare

      • Fácil de utilizar

        Acessório de escova
        Encaixa e desencaixa facilmente
        Substituição da escova
        • A cada 6 meses
        • para uma boa higiene

      • Itens incluídos

        Escova Quad Stream F3
        2

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      • Escova Quad Stream

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      • 1 com modo Clean, escova Quad Stream, força 8. Pesquisado pela Philips.

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