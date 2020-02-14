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- Escova Quad Stream
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HX3062/00
Uma limpeza profunda e sem esforço
Para uma cobertura máxima e uma limpeza extra cuidada, utilize a escova Quad Stream para concentrar a água em quatro fluxos amplos entre os dentes e ao longo da linha das gengivas. A guia de borracha macia é suave para as gengivas e cada escova encaixa e desencaixa facilmenteVer todas as vantagens
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Para uma cobertura máxima e uma limpeza extra cuidada, utilize a escova Quad Stream para concentrar a água em quatro fluxos amplos entre os dentes e ao longo da linha das gengivas. A guia de borracha macia é suave para as gengivas e cada escova encaixa e desencaixa facilmente.
Para uma limpeza mais eficaz, as escovas Philips Sonicare devem ser substituídas a cada seis meses.
O fio dentário elétrico da Philips é até 180% mais eficaz do que o fio dentário manual na limpeza profunda entre os dentes, resultando em gengivas mais saudáveis. *1
Compatibilidade
Fácil de utilizar
Itens incluídos
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