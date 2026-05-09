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  • Cuidado completo, mesmo abaixo da linha das gengivas
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Philips Sonicare Power Flosser 3000Irrigador oral sem fios

HX3826/33

3.7
| (91) Críticas
Cuidado completo, mesmo abaixo da linha das gengivas
Desfrute de cuidados completos com o Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000. A tecnologia QuadStream melhora a saúde das gengivas em 2 semanas. Limpa em profundidade entre os dentes e abaixo da linha das gengivas, removendo até 99% da placa bacteriana, mantendo-se suave para as gengivas*
Ver todos os benefícios

Remove até 99% da placa bacteriana abaixo da linha das gengivas*

Cuidado completo, mesmo abaixo da linha das gengivas

  • Remove até 99,9% de placa bacteriana

  • 2 modos, 3 intensidades

  • Limpeza completa em 60 segundos

  • Carregamento rápido universal com cabo USB-A

  • Reservatório de 250 ml

Tecnologia Quad Stream: remoção de placa bacteriana suave, mas eficaz

Tecnologia Quad Stream: remoção de placa bacteriana suave, mas eficaz

A tecnologia QuadStream com a sua ponta exclusiva em forma de X cobre mais áreas com suavidade e menos esforço. Os jatos suaves, mas eficazes, são angulados com precisão para alcançar locais que a escovagem não consegue, diretamente nos espaços 6 mm abaixo da linha das gengivas, onde a placa bacteriana pode permanecer, removendo até 99% da placa bacteriana com uma facilidade suave*.

Até 2 vezes mais eficaz na remoção da placa dentária**

Até 2 vezes mais eficaz na remoção da placa dentária**

Foi clinicamente comprovado que a tecnologia Quad Stream proporciona uma saúde das gengivas superior. O Sonicare Cordless Power Flosser 3000 é até 2 vezes mais eficaz do que as escovas interdentais na remoção da placa bacteriana**. Melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas**.

Depósito de água de 250 ml de enchimento fácil para uma limpeza completa em 60 segundos***

Depósito de água de 250 ml de enchimento fácil para uma limpeza completa em 60 segundos***

O depósito de água de 250 ml amovível e fácil de encher tem capacidade de água suficiente para uma sessão completa de 60 segundos e até 90 segundos no modo Deep Clean. Sem necessidade de parar para reabastecer parcialmente! Antes da próxima utilização, rode para retirar o depósito e encha-o a partir da parte superior, ou simplesmente utilize a porta de enchimento na parte lateral. Deixe a porta aberta após a utilização para a ajudar a secar.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.7

de 5

91

Críticas

09/05/2026

España

España

Me encanta

Me encanta!! Es Justo lo que necesitaba,lo uso junto al cepillo recargable sonicare y limpiarse la boca con ambos te da una sensación como recién salido del dentista,este irrigador tiene tres modos de chorro de agua y dos de limpieza,tengo los dientes un poco separados y este producto me está ayudando muchísimo a sacar todos los restos (donde el cepillo no llega) súper recomendable!!

Pontos positivos

Limpieza profunda

Pontos negativos

No veo fallos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Power Flosser 3000 HX3826/31 Irrigador oral sin cable

Date of Use 2026-04-20

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Power Flosser 3000 HX3826/31 Irrigador oral sin cable

Date of Use 2026-04-20

14/05/2026

France

France

Très bon produit

Le Power Flosser 3000 est le jet dentaire le plus efficace que j’ai possédé. En plus d’assainir la bouche de manière générale, il m’a aussi permit découvrir que j’avais un foyer bactérien sur une dent du fond inaccessible au brossage et que j’ai pu déloger grâce à lui. Je l’ai intégré quotidiennement dans ma routine d'hygiène buccale et j’en suis pleinement satisfait.

Pontos positivos

Parfait pour avoir une hygiène buccale optimale

Pontos negativos

R.A.S

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc

Date of Use 2026-02-05

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc

Date of Use 2026-02-05

24/04/2024

France

France

Le Sonicare Power Flosser 3000 ! Au TOP !

Mon avis sur le Sonicare Power Flosser 3000 est qu’il a la fois surprenant et performant. Lors de mes utilisations, j’ai été surprise par la vitesse du jet et la quantité d’eau ce qui m’a valu pas mal de fou rire et de bataille d’eau dans la salle de bain, il faut un temps d’adaptation. Mais un des avantages, c’est que le jet n’est pas agressif sur mes gencives fragiles grâce à ses différents modes qui s’adaptent à nos besoins. Il est très pratique par son côté sans fil et sa zone de remplissage rapide ce qui le rend facile d’utilisation, cependant il peut être encombrant, il faut prendre le coup pour bien le manier. Concernant mes attentes au niveau du nettoyage de la plaque dentaire, je suis ravie, j’ai pu faire le test avec le produit qui détecte la plaque dentaire et je suis comblé. Cela est bien plus efficace et rapide qu’avec le fil dentaire. La canule Quad Stream est vraiment top. Pour résumé, il faut un temps d’adaptation pour manipuler confortablement le Sonicare jet dentaire 3000, mais son efficacité est indéniable. Seul point négatif est peut-être le prix, c’est un produit qui n’est pas accessible à toutes les bourses.

Pontos positivos

- les deux buses, le sac de transport, sans fil, les différents modes,

Pontos negativos

le prix, le temps d'adaptation pour la prise en main

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Esta avaliação foi feita para Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc

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Esta avaliação foi feita para Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc

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Avisos legais

  1. Num estudo de laboratório, com o bico QuadStream, em espaços periodontais até 6 mm

  2. Estudo dos Estados Unidos com 372 participantes, 2022

  3. no modo Clean

  4. baseado em 1 sessão de utilização de fio dentário por dia com duração de 1 minuto

  5. um estudo in vitro, os resultados reais podem variar

  6. em comparação com a ponta de jato clássica, num estudo de laboratório, os resultados reais podem variar

  7. no Modo Deep Clean