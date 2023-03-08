Utilizo el hilo dental habitualmente pero me pareció interesante probar un producto de limpieza bucal como esta "máquina a presión de agua". La verdad es que me ha sorprendido gratamente! Limpia en profundidad, pero no esperes una limpieza bucal del mismo nivel que el dentista. No desincrusta super a fondo. Eso si, limpia y elimina restos de comida muy bien. Como tenía pendiente una limpieza próximamente noté a simple vista que eliminaba esas manchas de dolor entre dientes. La sensación al utilizar este producto es de frescor, una sensación de que has hecho algo bueno con tu boca, puedes utilizarla siempre que quieras pero tengo algún consejo que aportar o apreciación sobre el producto. - Utiliza agua tibia, no fría directamente del grifo. La sensación en las encías será más agradable, no es para nada molesto, pero creo que así puedes utilizarlo durante más tiempo. - Haz caso a las instrucciones, las buenas sensaciones cuando lo estás utilizando hacen que dediques más tiempo a cada diente. Aunque la presión de agua que ejerce no produce molestia, entiendo que no es necesario dedicar 2 minutos a cada diente. El mismo aparato mediante paradas de agua te indica el momento de cambiar. Muy útil! - A mi parecer, el depósito de agua (250cl) se queda corto, siempre estás más tiempo del recomendado. De todas maneras más capacidad representa más peso por lo que me parece un tamaño correcto. Puedes llenarlo de dos maneras, abriendo el tapón de cargo o bien desmontando el depósito. A mi me resulta más práctico desmontar el depósito. - El cabezal rotatorio es muy práctico para encontrar la postura más correcta. Al principio parece un aparato "rígido", pero con los días he ido girando la posición de la boquilla adaptándola a cada parte de la boca. - Ten ojo la primera vez, te llenas la boca de agua! Nadie te ha explicado qué hacer con ella! :) - Cuando enciendas el producto por primera vez y tengas el depósito lleno, hazlo con la boquilla dentro de la boca, salpica y expulsa bastante agua!! EL primer día me quedó el espejo bien decorado! - No me ha parecido muy práctico el botón de ON/OFF, no es visual, no tiene un tacto específico al quedar tan enrasado con el resto de superficie, y debes tener el dedo encima para poder parar cuando lo necesites. - Las velocidades 1-2-3, la verdad, no encuentro mucha diferencia, utilizo casi siempre la máxima velocidad. Si me pongo a limpiar, lo hago bien, no? - La boquilla Quad, me ha parecido un poco descontrol, no entiendes si debes acercarla mucho o mejor si dejarla actuar a cierta distancia...El 90% del tiempo utilizo la "normal" - La batería dura una eternidad, me ha gustado que el conector sea un USB-C, por lo que siempre puedes tirar de un cable de carga de teléfono. - Con el Covid presente me cuesta más ir al dentista, por lo que tener una solución como esta en casa me parece excelente. - Creo que debería adjuntar como mínimo 2 boquillas iguales de las estándar para poder ser utilizado por toda la familia. Creo que es un buen aparato para tener en cuenta para los niños, es la manera ideal, a baja potencia, de garantizar que se limpian bien la boca.