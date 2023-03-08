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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Nova
HX3072/00
Para limpeza diária
Melhora a saúde das gengivas em 4 semanas**
2 pontas: N1 Standard para limpeza interdentária e N2 Comfort para dentes e gengivas sensíveis
Compatível apenas com o Philips Sonicare Compact Flosser
O bico padrão N1 é ideal para uma limpeza diária completa, removendo eficazmente a placa bacteriana e os resíduos entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.
A ponta padrão N1 de fluxo único é ideal para remover resíduos alimentares mais persistentes. 97% dos utilizadores concordam que este produto é eficaz para remover resíduos alimentares entre os dentes***.
O bico conforto N2 possui uma ponta de borracha macia, especialmente desenvolvida para ser utilizada em dentes e gengivas sensíveis, sem comprometer a eficácia na remoção da placa bacteriana. 95% dos utilizadores concordam que a ponta proporciona uma sensação mais suave nas gengivas**.
4.0
de 5
185
Críticas
Roberta12
08/03/2023
España
El mejor limpiador
Deja la boca limpísima y ya no tengo que usar hilo dental. El cabezal de la cruz limpia mejor que ninguno que haya probado. Muy recomendable.
Pontos positivos
los cabezales y la potencia
Esta avaliação foi feita para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Esta avaliação foi feita para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
AWA_90
10/02/2023
España
Deja la boca muy limpia
Sin duda es el final perfecto de cada cepillado ya que me noto la boca limpísima y sin necesidad de usar el hilo dental. Muy contenta con este producto, manejable, fácil de usar, le he comprado otro igual a mi madre :)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Jrrl
10/05/2022
España
Recomendable 100%
Buscaba reemplazar el mío de siempre y mi dentista me recomendó este. Noto la diferencia desde el primer uso. La sensación de limpieza de la clínica la tienes en casa y ya no me sangran las encías.
Pontos positivos
Hace fácil lo tedioso y eso te ayuda a seguir una rutina
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
num estudo in vitro, os resultados reais podem variar
Quando usado com o bico Comfort, inquérito, EUA, N = 109, 2023
Quando usado com o bico Standard, inquérito, EUA, N = 109, 2023