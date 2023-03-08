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  • Para uma limpeza diária entre os dentes
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Nova

Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserPadrão e conforto

HX3072/00

4
| (185) Críticas
Para uma limpeza diária entre os dentes
Desfrute de limpeza interdentária gentil, mas eficaz com estes bicos para o Philips Sonicare Compact Flosser. O bico Standard proporciona uma limpeza direcionada entre os dentes, enquanto o bico Comfort, com ponta macia, foi concebido para gengivas sensíveis.
Ver todos os benefícios

Remove até 99,9% de placa bacteriana nas áreas tratadas*

Para uma limpeza diária entre os dentes

  • Para limpeza diária

  • Melhora a saúde das gengivas em 4 semanas**

  • 2 pontas: N1 Standard para limpeza interdentária e N2 Comfort para dentes e gengivas sensíveis

  • Compatível apenas com o Philips Sonicare Compact Flosser

Bico padrão N1, ideal para uma limpeza diária completa

Bico padrão N1, ideal para uma limpeza diária completa

O bico padrão N1 é ideal para uma limpeza diária completa, removendo eficazmente a placa bacteriana e os resíduos entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.

Limpeza de fluxo único N1, ideal para remover resíduos alimentares

Limpeza de fluxo único N1, ideal para remover resíduos alimentares

A ponta padrão N1 de fluxo único é ideal para remover resíduos alimentares mais persistentes. 97% dos utilizadores concordam que este produto é eficaz para remover resíduos alimentares entre os dentes***.

Bico conforto N2 ideal para dentes e gengivas sensíveis

Bico conforto N2 ideal para dentes e gengivas sensíveis

O bico conforto N2 possui uma ponta de borracha macia, especialmente desenvolvida para ser utilizada em dentes e gengivas sensíveis, sem comprometer a eficácia na remoção da placa bacteriana. 95% dos utilizadores concordam que a ponta proporciona uma sensação mais suave nas gengivas**.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

185

Críticas

08/03/2023

España

España

El mejor limpiador

Deja la boca limpísima y ya no tengo que usar hilo dental. El cabezal de la cruz limpia mejor que ninguno que haya probado. Muy recomendable.

Pontos positivos

los cabezales y la potencia

Esta avaliação foi feita para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

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10/02/2023

España

España

Deja la boca muy limpia

Sin duda es el final perfecto de cada cepillado ya que me noto la boca limpísima y sin necesidad de usar el hilo dental. Muy contenta con este producto, manejable, fácil de usar, le he comprado otro igual a mi madre :)

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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10/05/2022

España

España

Recomendable 100%

Buscaba reemplazar el mío de siempre y mi dentista me recomendó este. Noto la diferencia desde el primer uso. La sensación de limpieza de la clínica la tienes en casa y ya no me sangran las encías.

Pontos positivos

Hace fácil lo tedioso y eso te ayuda a seguir una rutina

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. num estudo in vitro, os resultados reais podem variar

  2. Quando usado com o bico Comfort, inquérito, EUA, N = 109, 2023

  3. Quando usado com o bico Standard, inquérito, EUA, N = 109, 2023