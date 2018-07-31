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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
HX3110/00
1 modo
1 cabeça de escova
Mais escovadelas em 1 dia do que a sua escova de dentes manual num mês. Mais de 15 000 rotações por minuto.
A pega fina e ergonómica foi concebida para ser tão fácil de utilizar como uma escova de dentes manual.
Escovar os dentes duas vezes todos os dias ajuda a reduzir as cáries
2.7
de 5
49
Críticas
aese
31/07/2018
Portugal
Excelente produto
Escova de dentes muito versátil, fácil de usar, bateria com excelente duração,
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PowerUp HX3110/33 Escova de dentes eléctrica sónica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PowerUp HX3110/33 Escova de dentes eléctrica sónica
Ladypersinco
30/03/2016
España
ESTOY ENCANTADA
He probado otros cepillo d otras marcas que me hacían daño a las encias, este producto me encanta y lo recomiendo al 100%
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico
NurTur
23/01/2016
España
Comprador verificado
Este producto es muy práctico y de fácil manejo.
Lo recomendaría sin dudar,la batería dura muchísimo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico
In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.