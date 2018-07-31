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Philips Sonicare PowerUpEscova de dentes elétrica sónica

HX3110/00

2.7
| (49) Críticas
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Esta escova de dentes elétrica Sonicare foi concebida ser tão fácil de utilizar como uma escova de dentes manual, mas para remover mais placa bacteriana.
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Tecnologia sónica

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Mais escovadelas em 1 dia do que a sua escova de dentes manual num mês. Mais de 15 000 rotações por minuto.

Fácil de utilizar

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A pega fina e ergonómica foi concebida para ser tão fácil de utilizar como uma escova de dentes manual.

Ajuda a reduzir as cáries

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Escovar os dentes duas vezes todos os dias ajuda a reduzir as cáries

Especificações técnicas

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Críticas

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2.7

de 5

49

Críticas

31/07/2018

Portugal

Portugal

Excelente produto

Escova de dentes muito versátil, fácil de usar, bateria com excelente duração,

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PowerUp HX3110/33 Escova de dentes eléctrica sónica

Sim, recomendo este produto

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30/03/2016

España

España

ESTOY ENCANTADA

He probado otros cepillo d otras marcas que me hacían daño a las encias, este producto me encanta y lo recomiendo al 100%

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico

Sim, recomendo este produto

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23/01/2016

España

España

Comprador verificado

Este producto es muy práctico y de fácil manejo.

Lo recomendaría sin dudar,la batería dura muchísimo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 