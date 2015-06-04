ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

Cadastre-se agora

Garanta acesso antecipado à nossa Black Friday

11

d

Dias

09

h

Horas

:

55

m

Minutos

:

02

s

Segundos

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia de produto único
  • Fotografia frontal do produto

Descontinuado

Philips Sonicare PowerUpEscova de dentes eléctrica sónica

HX3120/01

3.5

| (6) Críticas | 83% recomendam este produto

Melhor remoção da placa bacteriana*

Concebida para ser tão fácil de utilizar como uma escova de dentes manual, mas removendo mais placa bacteriana.

Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

*em comparação com uma escova manual

Melhor remoção da placa bacteriana*

  • 1 modo

  • 1 cabeça de escova

Pega angular da cabeça da escova para alcançar melhor os dentes de trás

Pega angular da cabeça da escova para alcançar melhor os dentes de trás

A pega angular exclusiva desta cabeça da escova de dentes facilita o alcance dos dentes de trás, removendo a placa bacteriana nas áreas difíceis de alcançar.

Movimento de escovagem familiar - como uma escova de dentes manual

Movimento de escovagem familiar - como uma escova de dentes manual

Movimento de escovagem familiar e forma da cabeça da escova semelhante a uma escova de dentes manual, mas com a potência de limpeza de mais de 15 000 rotações por minuto.

Temporizador de dois minutos ajuda a cumprir o tempo de escovagem recomendado

Temporizador de dois minutos ajuda a cumprir o tempo de escovagem recomendado

O temporizador de 2 minutos nesta escova de dentes elétrica Philips Sonicare ajuda a garantir o tempo de escovagem recomendado por profissionais dentários

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.5

de 5

6

Críticas

83%

recomendam este produto

5
3
2

04/06/2015

France

France

Comprador verificado

Bon produit

C'est un très bon produit. Ayant essayé auparavent d'autres brosse à dents électriques, celle ci est super! Le brossage est bien fait et doux, il n'attaque pas les gencives. Elle s'arrete toute seule au bout de 2 min. La recharge est un peu longue et le socle pas très stable.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PowerUp HX3120/01 Brosse à dents électrique

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PowerUp HX3120/01 Brosse à dents électrique

16/04/2013

France

France

Parfait mais déroutant

Utilisateur depuis plus de 15 ans des brosses électriques du concurrent et 'leader mondial', j'étais curieux de tester la proposition de Philips.. Prise en main : c'est une brosse à dents, rien de spécial, ça se charge par induction sur un petit support discret, comme toutes les brosses électriques. Brossage, là c'est SUPER déroutant : - alors que je suis habitué à un système dans lequel la tête de brosse effectue un mouvement -rotatif- de brossage, là PAS DE MOUVEMENT : c'est la tête de brosse tout entière qui vibre, un peu comme si vous aviez scotché votre brosse classique sur un téléphone portable. - les poils de la brosse sont tellement doux et souples qu'on a l'impression de se passer un plumeau miniature dans la bouche. - le timer coupe la brosse après deux minutes d'utilisation : c'est super court, mais on peut relancer le brossage en réappuyant sur le bouton. Efficacité : - Bien que les sensations soient absentes, le brossage est aussi efficace qu'avec une brosse rotative, c'est vraiment surprenant. - En revanche, pour moi qui suis fumeur (FUMER TUE), l'action mécanique n'est pas assez musclée, et j'ai des taches de nicotine qui apparaissent sur les dents en quelques jours (phénomène qui ne se produit pas avec une brosse rotative).. je retire donc une étoile. Avantage / concurrence : Ce système à vibration est vraiment très doux pour les gencives, à l'inverse du système rotatif qui est vraiment agressif à la longue. Testé sur une personne qui n'utilise pas habituellement de brosse électrique, cette brosse n'a provoqué aucun saignement (alors que c'est quasi systématique lors de la première utilisation d'une brosse rotative). En conclusion : Une brosse douce qui réussi à assurer une hygiène parfaite en respectant les gencives : Bravo ! (mais brossage insuffisant pour fumeurs)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PowerUp HX3120/01 Brosse à dents électrique

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PowerUp HX3120/01 Brosse à dents électrique

16/04/2013

France

France

Parfait mais déroutant

Utilisateur depuis plus de 15 ans des brosses électriques du concurrent et 'leader mondial', j'étais curieux de tester la proposition de Philips.. Prise en main : c'est une brosse à dents, rien de spécial, ça se charge par induction sur un petit support discret, comme toutes les brosses électriques. Brossage, là c'est SUPER déroutant : - alors que je suis habitué à un système dans lequel la tête de brosse effectue un mouvement -rotatif- de brossage, là PAS DE MOUVEMENT : c'est la tête de brosse tout entière qui vibre, un peu comme si vous aviez scotché votre brosse classique sur un téléphone portable. - les poils de la brosse sont tellement doux et souples qu'on a l'impression de se passer un plumeau miniature dans la bouche. - le timer coupe la brosse après deux minutes d'utilisation : c'est super court, mais on peut relancer le brossage en réappuyant sur le bouton. Efficacité : - Bien que les sensations soient absentes, le brossage est aussi efficace qu'avec une brosse rotative, c'est vraiment surprenant. - En revanche, pour moi qui suis fumeur (FUMER TUE), l'action mécanique n'est pas assez musclée, et j'ai des taches de nicotine qui apparaissent sur les dents en quelques jours (phénomène qui ne se produit pas avec une brosse rotative).. je retire donc une étoile. Avantage / concurrence : Ce système à vibration est vraiment très doux pour les gencives, à l'inverse du système rotatif qui est vraiment agressif à la longue. Testé sur une personne qui n'utilise pas habituellement de brosse électrique, cette brosse n'a provoqué aucun saignement (alors que c'est quasi systématique lors de la première utilisation d'une brosse rotative). En conclusion : Une brosse douce qui réussi à assurer une hygiène parfaite en respectant les gencives : Bravo ! (mais brossage insuffisant pour fumeurs)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PowerUp HX3120/01 Brosse à dents électrique

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PowerUp HX3120/01 Brosse à dents électrique

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 