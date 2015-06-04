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11
d
Dias
09
h
Horas
55
m
Minutos
02
s
Segundos
Descontinuado
Melhor remoção da placa bacteriana*
Concebida para ser tão fácil de utilizar como uma escova de dentes manual, mas removendo mais placa bacteriana.
1 modo
1 cabeça de escova
A pega angular exclusiva desta cabeça da escova de dentes facilita o alcance dos dentes de trás, removendo a placa bacteriana nas áreas difíceis de alcançar.
Movimento de escovagem familiar e forma da cabeça da escova semelhante a uma escova de dentes manual, mas com a potência de limpeza de mais de 15 000 rotações por minuto.
O temporizador de 2 minutos nesta escova de dentes elétrica Philips Sonicare ajuda a garantir o tempo de escovagem recomendado por profissionais dentários
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
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3.5
de 5
6
Críticas
83%
recomendam este produto
lily1405
04/06/2015
France
Comprador verificado
Bon produit
C'est un très bon produit. Ayant essayé auparavent d'autres brosse à dents électriques, celle ci est super! Le brossage est bien fait et doux, il n'attaque pas les gencives. Elle s'arrete toute seule au bout de 2 min. La recharge est un peu longue et le socle pas très stable.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PowerUp HX3120/01 Brosse à dents électrique
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Moustique
16/04/2013
France
Parfait mais déroutant
Utilisateur depuis plus de 15 ans des brosses électriques du concurrent et 'leader mondial', j'étais curieux de tester la proposition de Philips.. Prise en main : c'est une brosse à dents, rien de spécial, ça se charge par induction sur un petit support discret, comme toutes les brosses électriques. Brossage, là c'est SUPER déroutant : - alors que je suis habitué à un système dans lequel la tête de brosse effectue un mouvement -rotatif- de brossage, là PAS DE MOUVEMENT : c'est la tête de brosse tout entière qui vibre, un peu comme si vous aviez scotché votre brosse classique sur un téléphone portable. - les poils de la brosse sont tellement doux et souples qu'on a l'impression de se passer un plumeau miniature dans la bouche. - le timer coupe la brosse après deux minutes d'utilisation : c'est super court, mais on peut relancer le brossage en réappuyant sur le bouton. Efficacité : - Bien que les sensations soient absentes, le brossage est aussi efficace qu'avec une brosse rotative, c'est vraiment surprenant. - En revanche, pour moi qui suis fumeur (FUMER TUE), l'action mécanique n'est pas assez musclée, et j'ai des taches de nicotine qui apparaissent sur les dents en quelques jours (phénomène qui ne se produit pas avec une brosse rotative).. je retire donc une étoile. Avantage / concurrence : Ce système à vibration est vraiment très doux pour les gencives, à l'inverse du système rotatif qui est vraiment agressif à la longue. Testé sur une personne qui n'utilise pas habituellement de brosse électrique, cette brosse n'a provoqué aucun saignement (alors que c'est quasi systématique lors de la première utilisation d'une brosse rotative). En conclusion : Une brosse douce qui réussi à assurer une hygiène parfaite en respectant les gencives : Bravo ! (mais brossage insuffisant pour fumeurs)
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Esta avaliação foi feita para PowerUp HX3120/01 Brosse à dents électrique
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OneOnAmazon
16/04/2013
France
Parfait mais déroutant
Utilisateur depuis plus de 15 ans des brosses électriques du concurrent et 'leader mondial', j'étais curieux de tester la proposition de Philips.. Prise en main : c'est une brosse à dents, rien de spécial, ça se charge par induction sur un petit support discret, comme toutes les brosses électriques. Brossage, là c'est SUPER déroutant : - alors que je suis habitué à un système dans lequel la tête de brosse effectue un mouvement -rotatif- de brossage, là PAS DE MOUVEMENT : c'est la tête de brosse tout entière qui vibre, un peu comme si vous aviez scotché votre brosse classique sur un téléphone portable. - les poils de la brosse sont tellement doux et souples qu'on a l'impression de se passer un plumeau miniature dans la bouche. - le timer coupe la brosse après deux minutes d'utilisation : c'est super court, mais on peut relancer le brossage en réappuyant sur le bouton. Efficacité : - Bien que les sensations soient absentes, le brossage est aussi efficace qu'avec une brosse rotative, c'est vraiment surprenant. - En revanche, pour moi qui suis fumeur (FUMER TUE), l'action mécanique n'est pas assez musclée, et j'ai des taches de nicotine qui apparaissent sur les dents en quelques jours (phénomène qui ne se produit pas avec une brosse rotative).. je retire donc une étoile. Avantage / concurrence : Ce système à vibration est vraiment très doux pour les gencives, à l'inverse du système rotatif qui est vraiment agressif à la longue. Testé sur une personne qui n'utilise pas habituellement de brosse électrique, cette brosse n'a provoqué aucun saignement (alors que c'est quasi systématique lors de la première utilisation d'une brosse rotative). En conclusion : Une brosse douce qui réussi à assurer une hygiène parfaite en respectant les gencives : Bravo ! (mais brossage insuffisant pour fumeurs)
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In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.