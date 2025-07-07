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  • Ajuda a evitar a formação de cáries nas crianças
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Philips Sonicare For Kids Design a Pet EditionEscova de dentes elétrica

HX3603/01

HX360CB

4.7
| (45) Críticas | 95% recomendam este produto
Ajuda a evitar a formação de cáries nas crianças
Ajude a desenvolverem hábitos de escovagem saudáveis com a Sonicare for Kids. É segura e suave para dentes e gengivas em crescimento e ajuda a evitar a formação de cáries. A nossa edição especial "Cria o teu próprio animal de estimação" inclui autocolantes divertidos para que as crianças a possam personalizar.
Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

Uma forma divertida de desenvolver hábitos saudáveis para toda a vida

Ajuda a evitar a formação de cáries nas crianças

  • Tecnologia Sonicare

  • Autocolantes personalizáveis

  • Aplicação Sonicare for Kids gratuita

A tecnologia Sonicare ajuda a evitar a formação de cáries

A tecnologia Sonicare ajuda a evitar a formação de cáries

A ação suave de pulsação alcança de forma eficaz a zona entre os dentes e ao longo da linha das gengivas. Assim, as crianças obtêm a melhor limpeza possível nesta fase inicial de aprendizagem no que toca à escovagem dos dentes.

As cabeças de escova foram especialmente concebidas para crianças

As cabeças de escova foram especialmente concebidas para crianças

As cabeças de escova foram especialmente concebidas para ajudar as crianças a obter uma limpeza completa enquanto aprendem a escovar os dentes. Inclui uma cabeça de escova compacta. As cabeças de tamanho padrão são vendidas em separado.

Crie o seu próprio design pessoal com autocolantes divertidos e reutilizáveis

Crie o seu próprio design pessoal com autocolantes divertidos e reutilizáveis

A nossa edição especial "Cria o teu próprio animal de estimação" inclui autocolantes reutilizáveis para que as crianças possam transformar a sua escova de dentes em novas personagens a qualquer altura. Vamos tornar a escovagem uma parte divertida do dia.

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

45

Críticas

95%

recomendam este produto

3
2

07/07/2025

Italia

Italia

Perfetto per i più piccoli!

Ottimo spazzolino elettrico per bambini! Prima ancora di cominciare ad usarlo, mia figlia si è divertita tanto a decorarlo con gli adesivi. Dopo la prima ricarica ha cominciato ad utilizzarlo, dapprima col mio aiuto e poi anche in autonomia. La testina è piccola, perfetta per la bocca dei piccini e della giusta morbidezza. Il movimento è fluido e risulta delicato. La batteria ha un'ottima durata (utilizzandolo 2 volte al giorno, dura circa 10 giorni).

Pontos positivos

delicato, performante

Pontos negativos

nessuno

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Esta avaliação foi feita para For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Spazzolino elettrico

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25/06/2025

Italia

Italia

Qualità e velocità

Uno spazzolino elettrico eccellente, pensato per rendere l’igiene orale dei più piccoli un’esperienza divertente e allo stesso tempo efficace. Il design colorato e le simpatiche decalcomanie trasformano il momento del lavaggio dei denti in un’attività attesa e piacevole per i bambini. Offre una pulizia profonda ma delicata, contribuendo a mantenere gengive sane e denti ben puliti. Raccomandato dai dentisti, è facile da usare e dotato di una batteria a lunga durata. Un investimento intelligente per la salute dentale dei più piccoli. Assolutamente consigliato!

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25/06/2025

Italia

Italia

Spazzolino ottimo per bambini

Con il suo spazzolamento delicato ma efficace riesco a lavare bene i dentini della mia piccola. Per non parlare della batteria molto duratura e che si ricarica in un attimo. Anche l’astuccio è molto pratico in modo da portare lo spazzolino in borsa o nel zainetto. Ci siamo divertite tanto ad attaccare gli Stickers per personalizzarlo insomma che dire ? Super soddisfatta grazie Philips

Pontos positivos

Batteria lunga, astuccio e spazzolinamento delicato

Pontos negativos

Nessuno

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 