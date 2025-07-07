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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
HX3603/01
HX360CB
Tecnologia Sonicare
Autocolantes personalizáveis
Aplicação Sonicare for Kids gratuita
A ação suave de pulsação alcança de forma eficaz a zona entre os dentes e ao longo da linha das gengivas. Assim, as crianças obtêm a melhor limpeza possível nesta fase inicial de aprendizagem no que toca à escovagem dos dentes.
As cabeças de escova foram especialmente concebidas para ajudar as crianças a obter uma limpeza completa enquanto aprendem a escovar os dentes. Inclui uma cabeça de escova compacta. As cabeças de tamanho padrão são vendidas em separado.
A nossa edição especial "Cria o teu próprio animal de estimação" inclui autocolantes reutilizáveis para que as crianças possam transformar a sua escova de dentes em novas personagens a qualquer altura. Vamos tornar a escovagem uma parte divertida do dia.
4.7
de 5
45
Críticas
95%
recomendam este produto
Angie81
07/07/2025
Italia
Parte da promoção
Perfetto per i più piccoli!
Ottimo spazzolino elettrico per bambini! Prima ancora di cominciare ad usarlo, mia figlia si è divertita tanto a decorarlo con gli adesivi. Dopo la prima ricarica ha cominciato ad utilizzarlo, dapprima col mio aiuto e poi anche in autonomia. La testina è piccola, perfetta per la bocca dei piccini e della giusta morbidezza. Il movimento è fluido e risulta delicato. La batteria ha un'ottima durata (utilizzandolo 2 volte al giorno, dura circa 10 giorni).
Pontos positivos
delicato, performante
Pontos negativos
nessuno
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Esta avaliação foi feita para For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Spazzolino elettrico
Sim, recomendo este produto
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ManuZ
25/06/2025
Italia
Parte da promoção
Qualità e velocità
Uno spazzolino elettrico eccellente, pensato per rendere l’igiene orale dei più piccoli un’esperienza divertente e allo stesso tempo efficace. Il design colorato e le simpatiche decalcomanie trasformano il momento del lavaggio dei denti in un’attività attesa e piacevole per i bambini. Offre una pulizia profonda ma delicata, contribuendo a mantenere gengive sane e denti ben puliti. Raccomandato dai dentisti, è facile da usare e dotato di una batteria a lunga durata. Un investimento intelligente per la salute dentale dei più piccoli. Assolutamente consigliato!
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vanessa87
25/06/2025
Italia
Parte da promoção
Spazzolino ottimo per bambini
Con il suo spazzolamento delicato ma efficace riesco a lavare bene i dentini della mia piccola. Per non parlare della batteria molto duratura e che si ricarica in un attimo. Anche l’astuccio è molto pratico in modo da portare lo spazzolino in borsa o nel zainetto. Ci siamo divertite tanto ad attaccare gli Stickers per personalizzarlo insomma che dire ? Super soddisfatta grazie Philips
Pontos positivos
Batteria lunga, astuccio e spazzolinamento delicato
Pontos negativos
Nessuno
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In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.