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Descontinuado

Philips Sonicare ProResultsCabeças normais para escova de dentes sónica

HX6011/02

4.5
| (372) Críticas | 94% recomendam este produto
Desempenho superior.* Qualidade garantida.
Sendo considerada uma das nossas cabeças de escova de dentes topo de gama, a ProResults da Philips Sonicare é perfeita para utilizadores novos ou experientes da Sonicare que procuram a experiência de limpeza autêntica da Sonicare por um preço imbatível.
Ver todos os benefícios
Produtos compatíveis
Series 7900 Advanced Whitening

Series 7900 Advanced Whitening
Escova de dentes elétrica com app

HX962K

HX9631/17

Series 7900 Advanced Whitening

Series 7900 Advanced Whitening
Escova de dentes elétrica com app

HX962P

HX9631/18

Series 7900 Advanced Whitening

Series 7900 Advanced Whitening
Escova de dentes elétrica com app

HX962G

HX9636/19

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Escova de dentes elétrica sónica

HX642A

HX6483/52

ExpertClean 7300

ExpertClean 7300
Escova de dentes elétrica com app

HX960V

HX9611/21

ExpertClean 7300

ExpertClean 7300
Escova de dentes elétrica com app

HX960K

HX9611/22

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Escova de dentes elétrica sónica

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Escova de dentes elétrica sónica

HX680A

HX6807/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Escova de dentes elétrica sónica

HX680A

HX6807/63

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Escova de dentes elétrica sónica

HX682Q

HX6888/88

Desempenho superior com uma relação qualidade/preço superior

Desempenho superior.* Qualidade garantida.

  • Embalagem de 1

  • Tamanho padrão

  • De encaixe

  • Limpeza completa

Desempenho optimizado da Philips Sonicare

Desempenho optimizado da Philips Sonicare

Esta cabeça da escova de dentes Philips Sonicare dispõe de um perfil com contornos para se adaptar naturalmente à forma dos seus dentes e para limpar em áreas difíceis de alcançar.

Remove até 2 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

Remove até 2 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

Esta cabeça de escova remove até 2 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare

Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare

A tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare aplica impulsos de água entre os dentes e as passagens da escova rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

372

Críticas

94%

recomendam este produto

28/03/2025

España

España

Limpieza eficaz

Los cabezales ProResults HX6012/87 son únicos, desde el primer cepillado notas los resultados ya que sientes una limpieza profunda y una sensación de bienestar que dura muchas horas. Me gusta que a la vez que son suaves con las encías también son muy eficaces en su cometido de limpiar los dientes de forma profunda evitando la formación de sarro. Siento que los dientes quedan suaves, brillantes y esto me da seguridad a la hora de sonreír.

Pontos positivos

La limpieza profunda y el brillo que deja en los dientes

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

24/03/2025

España

España

Limpieza profunda.

He probado el recambio C1 prosesults y me ha encantado ya que elimina emprofundidad mis dientes y encías, tiene unas cerdas muy largas que entran entre los dientes se acopla perfectamente a mi base sonicare . Yo dispongo de color negro y los recambios son blancos .

Pontos positivos

limpieza profesional

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

14/03/2025

España

España

Gran funcionamiento

Llevo meses usando este cepillo de dientes, y es una joya. Tengo el diente inferior un poco hundido, por lo que se suele acumular sarro ahí. Desde que los uso ha disminuido alrededor del 90%. Además, como la forma es más la de un cepillo de dientes al uso que un cabezal de estos redondos son extremadamente cómodos de usar. 100% recomendados.

Pontos positivos

Ergonomía, comodidad, efectividad

Pontos negativos

Nada de momento

Esta avaliação foi feita para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Esta avaliação foi feita para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

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Avisos legais

  1. Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual