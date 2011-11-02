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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Embalagem de 2
Tamanho padrão
De encaixe
Limpeza adequada a crianças
A cabeça normal da escova de dentes Philips Sonicare For Kids dispõe de um perfil com contornos para se adaptar aos dentes do seu filho a partir dos 7 anos e de cerdas macias para uma experiência de limpeza suave. Também dispõe de revestimento em borracha na parte posterior da cabeça da escova para uma limpeza mais segura e mais agradável. Também disponível num tamanho compacto para crianças a partir dos 4 anos.
Foi clinicamente provado que a cabeça de escova Philips Sonicare For Kids proporciona uma remoção superior da placa bacteriana em comparação com uma escova de dentes manual. Proporcione aos seus filhos uma melhor proteção contra cáries e visitas ao dentista mais agradáveis. Garante melhores visitas ao dentista ou devolveremos o seu dinheiro.
A nossa potência sónica permite-lhe aproveitar ao máximo o período de tempo limitado que os seus filhos passam a escovar os dentes enquanto constroem hábitos de higiene saudáveis e aperfeiçoam a técnica de escovagem.
4.8
de 5
26
Críticas
95%
recomendam este produto
cm1947
02/11/2011
United Kingdom
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads
Soon73
08/08/2019
France
Très bon article
Je suis ravi de cette brosse A dent et restera fidele à cette marque
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/33 Têtes de brosse à dents standard
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mizz_novalee
23/09/2022
Deutschland
Parte da promoção
Tolle Bürstenköpfe für die Kids
Wir haben die Bürstenköpfe getestet und sind begeistert! Bisher hatte mein Sohn (7Jahre alt) für seine Sonicare Kids die Mini-Bürstenaufsätze. Jetzt ist er mittlerweile etwas größer und konnte die Bürstenköpfe für Kids testen. Er ist super damit zurecht gekommen und die Zähne sind schön sauber. Ich würde die Bürstenköpfe aufgrund der Größe für Kinder ab 7 Jahren empfehlen.
Pontos positivos
Auf die Größe des Mundes angepasste Junior-Bürstenköpfe
Pontos negativos
keine
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
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Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual