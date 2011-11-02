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  • Limpeza superior em segundos.*
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Descontinuado

Philips Sonicare For KidsCabeças normais para escova de dentes sónica

HX6042/33

4.8
| (26) Críticas | 95% recomendam este produto
Limpeza superior em segundos.*
A cabeça de escova de dentes Sonicare For Kids é perfeita para bocas pequenas com dentes em crescimento. Esta funciona exclusivamente com a escova de dentes elétrica For Kids e juntas oferecem uma experiência segura e mais agradável que diverte as crianças e ajuda a criar hábitos.
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For Kids
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Limpa e protege sorrisos em crescimento a partir dos 7 anos

Limpeza superior em segundos.*

  • Embalagem de 2

  • Tamanho padrão

  • De encaixe

  • Limpeza adequada a crianças

A partir dos 7 anos

A partir dos 7 anos

A cabeça normal da escova de dentes Philips Sonicare For Kids dispõe de um perfil com contornos para se adaptar aos dentes do seu filho a partir dos 7 anos e de cerdas macias para uma experiência de limpeza suave. Também dispõe de revestimento em borracha na parte posterior da cabeça da escova para uma limpeza mais segura e mais agradável. Também disponível num tamanho compacto para crianças a partir dos 4 anos.

Até 75% mais eficaz do que uma escova de dentes manual

Até 75% mais eficaz do que uma escova de dentes manual

Foi clinicamente provado que a cabeça de escova Philips Sonicare For Kids proporciona uma remoção superior da placa bacteriana em comparação com uma escova de dentes manual. Proporcione aos seus filhos uma melhor proteção contra cáries e visitas ao dentista mais agradáveis. Garante melhores visitas ao dentista ou devolveremos o seu dinheiro.

Limpeza superior maximiza cada segundo

Limpeza superior maximiza cada segundo

A nossa potência sónica permite-lhe aproveitar ao máximo o período de tempo limitado que os seus filhos passam a escovar os dentes enquanto constroem hábitos de higiene saudáveis e aperfeiçoam a técnica de escovagem.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.8

de 5

26

Críticas

95%

recomendam este produto

2
1

02/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads

08/08/2019

France

France

Très bon article

Je suis ravi de cette brosse A dent et restera fidele à cette marque

Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/33 Têtes de brosse à dents standard

Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/33 Têtes de brosse à dents standard

23/09/2022

Deutschland

Deutschland

Tolle Bürstenköpfe für die Kids

Wir haben die Bürstenköpfe getestet und sind begeistert! Bisher hatte mein Sohn (7Jahre alt) für seine Sonicare Kids die Mini-Bürstenaufsätze. Jetzt ist er mittlerweile etwas größer und konnte die Bürstenköpfe für Kids testen. Er ist super damit zurecht gekommen und die Zähne sind schön sauber. Ich würde die Bürstenköpfe aufgrund der Größe für Kinder ab 7 Jahren empfehlen.

Pontos positivos

Auf die Größe des Mundes angepasste Junior-Bürstenköpfe

Pontos negativos

keine

Esta avaliação foi feita para For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Esta avaliação foi feita para For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

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Avisos legais

  1. Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual