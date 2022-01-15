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  • Limpeza ultra sensível. Conforto ultra suave.
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Descontinuado

Philips Sonicare S SensitiveCabeças normais para escova de dentes sónica

HX6052/07

4.4
| (32) Críticas | 93% recomendam este produto
Limpeza ultra sensível. Conforto ultra suave.
A cabeça de escova Philips Sonicare S Sensitive é ideal para quem procura aliviar a dor de dentes e gengivas sensíveis. Obterá uma limpeza eficaz que não afeta as suas gengivas.
Ver todos os benefícios
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Series 7900 Advanced Whitening

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Series 7900 Advanced Whitening

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ExpertClean 7300

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ProtectiveClean 4500

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Escova de dentes elétrica sónica

HX683J

HX6836/24

Limpeza superior para dentes e gengivas sensíveis

Limpeza ultra sensível. Conforto ultra suave.

  • Embalagem de 2

  • Tamanho padrão

  • De encaixe

  • Para dentes e gengivas sensíveis

Elimina mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

Elimina mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

Está clinicamente comprovado que as cerdas de alta qualidade densamente agrupadas removem mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual.

O design inovador das cerdas elimina suavemente a placa bacteriana

O design inovador das cerdas elimina suavemente a placa bacteriana

A cabeça de escova de dentes sensível Philips Sonicare possui cerdas ultra macias para uma limpeza suave e eficaz. As cerdas com contornos adaptam-se à forma dos seus dentes proporcionando uma experiência de escovagem ultra sensível. Também disponível num tamanho mais pequeno para uma limpeza de precisão.

Design de encaixe para colocação simples da cabeça da escova

Design de encaixe para colocação simples da cabeça da escova

A cabeça da escova Sensitive adapta-se na perfeição à pega da escova de dentes Philips Sonicare, exceto nos modelos PowerUp Battery e Essence. Basta encaixar e desencaixar para uma substituição e limpeza fáceis.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

32

Críticas

93%

recomendam este produto

3

15/01/2022

France

France

Adapté aux gencives fragiles

Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?

Pontos positivos

Très souple

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

Sim, recomendo este produto

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29/06/2017

France

France

La brosse à dent éléctrique par excellence

J'ai attendu ce type de produit avant de franchir le pas. Je ne regrette pas. Le seul bémol concerne la prise en main. La brosse est un peu glissante.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

Sim, recomendo este produto

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22/04/2020

Italia

Italia

Buon prodotto!

Testina adatta per chi come me ha le gengive sensibili.Per questo mi trovo meglio con questa testina rispetto a quella standard. Soddisfatta !

Pontos negativos

Nessuno

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Esta avaliação foi feita para S Sensitive HX6054/07 Testine standard per spazzolino sonico

Sim, recomendo este produto

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