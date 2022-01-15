Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
HX9918/89
HX992S
HX9917/90
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX642A
HX6483/52
HX993W
HX9944/13
HX960V
HX9611/21
HX960K
HX9611/22
HX683J
HX6836/24
Embalagem de 2
Tamanho padrão
De encaixe
Para dentes e gengivas sensíveis
Está clinicamente comprovado que as cerdas de alta qualidade densamente agrupadas removem mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual.
A cabeça de escova de dentes sensível Philips Sonicare possui cerdas ultra macias para uma limpeza suave e eficaz. As cerdas com contornos adaptam-se à forma dos seus dentes proporcionando uma experiência de escovagem ultra sensível. Também disponível num tamanho mais pequeno para uma limpeza de precisão.
A cabeça da escova Sensitive adapta-se na perfeição à pega da escova de dentes Philips Sonicare, exceto nos modelos PowerUp Battery e Essence. Basta encaixar e desencaixar para uma substituição e limpeza fáceis.
4.4
de 5
32
Críticas
93%
recomendam este produto
Coco84
15/01/2022
France
Adapté aux gencives fragiles
Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?
Pontos positivos
Très souple
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
saraba
29/06/2017
France
La brosse à dent éléctrique par excellence
J'ai attendu ce type de produit avant de franchir le pas. Je ne regrette pas. Le seul bémol concerne la prise en main. La brosse est un peu glissante.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
octavia79
22/04/2020
Italia
Buon prodotto!
Testina adatta per chi come me ha le gengive sensibili.Per questo mi trovo meglio con questa testina rispetto a quella standard. Soddisfatta !
Pontos negativos
Nessuno
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para S Sensitive HX6054/07 Testine standard per spazzolino sonico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para S Sensitive HX6054/07 Testine standard per spazzolino sonico