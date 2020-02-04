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Descontinuado

Philips Sonicare 2 Series plaque controlSérie 2, defesa da placa dentária

HX6231/01

4.4
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A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

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Cabeça da escova angular para alcançar melhor os dentes de trás

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Esta escova de dentes que remove a placa bacteriana tem uma cabeça da escova fina e angular que proporciona um melhor acesso aos dentes de trás e a locais de difícil acesso.

O programa de início fácil ajuda a adaptar-se à sua rotina Philips Sonicare

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Adaptar-se a algo novo pode demorar algum tempo. O nosso programa de início fácil oferece a opção de um aumento gradual e suave da potência de escovagem nas primeiras 14 utilizações da sua escova nova.

Melhor remoção da placa dentária para ajudar a reduzir as cáries

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Proporciona uma melhor remoção da placa dentária e alcance aos dentes de trás; escovar os dentes duas vezes todos os dias com esta escova pode ajudar a reduzir as cáries

Especificações técnicas

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Críticas

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4.4

de 5

223

Críticas

90%

recomendam este produto

04/02/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente sinto e noto os dentes muito mais limpos

Uma nova experiência com a escova dentes elétrica e sensação de uma limpeza mais profunda, mais eficaz porque se sente a limpeza de cada dente, e com resultados visíveis

Pontos positivos

Eficiência

Pontos negativos

não tem

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Esta avaliação foi feita para 2 Series plaque control HX6231/01 Série 2, defesa da placa dentária

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05/06/2018

España

España

Sorprendente

Al utilizarlo por primera vez me sorprendió, no sabía a qué se referían al decir que este cepillo utilizaba un sistema de vibración para la limpieza dental, las dos veces primeras que lo utilice pensé que no sería capaz de aconstrumbrarme, pero a partir de la tercera vez de utilizarlo estoy súper contenta, es genial y limpia de maravilla.

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Esta avaliação foi feita para 2 Series plaque control HX6231/01 Cepillo de dientes eléctrico

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07/03/2018

España

España

Buen cepillo

Tiene muy buena calidad en general , tanto en diseño y funcionalidad. muy pràcticos los cepillos anchos.

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual