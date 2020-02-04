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Descontinuado

Philips Sonicare 2 Series gum healthEscova de dentes elétrica sónica

HX6231/12

4.4
| (223) Críticas | 90% recomendam este produto
Melhora a saúde das gengivas em até 100%*
Oferece uma remoção superior da placa bacteriana e saúde oral numa escova de dentes elétrica fácil de utilizar, para ajudar a prevenir e reduzir os primeiros sinais de problemas nas gengivas, enquanto lhe proporciona a experiência de escovagem mais confortável
Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

*em comparação com uma escova manual

Melhora a saúde das gengivas em até 100%*

  • 1 modo

  • 1 cabeça de escova

Foi comprovado que melhora a saúde das gengivas de 3 formas

Foi comprovado que melhora a saúde das gengivas de 3 formas

Eficácia clinicamente comprovada no melhoramento da saúde das gengivas de três formas: reduz a vermelhidão, o inchaço e o sangramento (locais)

Melhor do que uma escova de dentes manual para gengivite

Melhor do que uma escova de dentes manual para gengivite

Com remoção superior da placa bacteriana ao longo da linha das gengivas, esta escova de dentes pode ajudar a reduzir a gengivite até 100% melhor do que uma escova de dentes manual em apenas duas semanas

Remove até 6 vezes mais placa bacteriana ao longo da linha das gengivas

Remove até 6 vezes mais placa bacteriana ao longo da linha das gengivas

Remove até 6 vezes mais placa bacteriana ao longo da linha das gengivas do que uma escova de dentes manual.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.4

de 5

223

Críticas

90%

recomendam este produto

04/02/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente sinto e noto os dentes muito mais limpos

Uma nova experiência com a escova dentes elétrica e sensação de uma limpeza mais profunda, mais eficaz porque se sente a limpeza de cada dente, e com resultados visíveis

Pontos positivos

Eficiência

Pontos negativos

não tem

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2 Series plaque control HX6231/01 Série 2, defesa da placa dentária

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Esta avaliação foi feita para 2 Series plaque control HX6231/01 Série 2, defesa da placa dentária

05/06/2018

España

España

Sorprendente

Al utilizarlo por primera vez me sorprendió, no sabía a qué se referían al decir que este cepillo utilizaba un sistema de vibración para la limpieza dental, las dos veces primeras que lo utilice pensé que no sería capaz de aconstrumbrarme, pero a partir de la tercera vez de utilizarlo estoy súper contenta, es genial y limpia de maravilla.

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Esta avaliação foi feita para 2 Series plaque control HX6231/01 Cepillo de dientes eléctrico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2 Series plaque control HX6231/01 Cepillo de dientes eléctrico

07/03/2018

España

España

Buen cepillo

Tiene muy buena calidad en general , tanto en diseño y funcionalidad. muy pràcticos los cepillos anchos.

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Esta avaliação foi feita para 2 Series plaque control HX6231/01 Cepillo de dientes eléctrico

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Esta avaliação foi feita para 2 Series plaque control HX6231/01 Cepillo de dientes eléctrico

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

  2. com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo limpar