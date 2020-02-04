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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
1 modo
1 cabeça de escova
Eficácia clinicamente comprovada no melhoramento da saúde das gengivas de três formas: reduz a vermelhidão, o inchaço e o sangramento (locais)
Com remoção superior da placa bacteriana ao longo da linha das gengivas, esta escova de dentes pode ajudar a reduzir a gengivite até 100% melhor do que uma escova de dentes manual em apenas duas semanas
Remove até 6 vezes mais placa bacteriana ao longo da linha das gengivas do que uma escova de dentes manual.
4.4
de 5
223
Críticas
90%
recomendam este produto
04/02/2020
Portugal
Comprador verificado
Excelente sinto e noto os dentes muito mais limpos
Uma nova experiência com a escova dentes elétrica e sensação de uma limpeza mais profunda, mais eficaz porque se sente a limpeza de cada dente, e com resultados visíveis
Pontos positivos
Eficiência
Pontos negativos
não tem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2 Series plaque control HX6231/01 Série 2, defesa da placa dentária
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2 Series plaque control HX6231/01 Série 2, defesa da placa dentária
Yaiza
05/06/2018
España
Sorprendente
Al utilizarlo por primera vez me sorprendió, no sabía a qué se referían al decir que este cepillo utilizaba un sistema de vibración para la limpieza dental, las dos veces primeras que lo utilice pensé que no sería capaz de aconstrumbrarme, pero a partir de la tercera vez de utilizarlo estoy súper contenta, es genial y limpia de maravilla.
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Esta avaliação foi feita para 2 Series plaque control HX6231/01 Cepillo de dientes eléctrico
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Esta avaliação foi feita para 2 Series plaque control HX6231/01 Cepillo de dientes eléctrico
Dav48
07/03/2018
España
Buen cepillo
Tiene muy buena calidad en general , tanto en diseño y funcionalidad. muy pràcticos los cepillos anchos.
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Esta avaliação foi feita para 2 Series plaque control HX6231/01 Cepillo de dientes eléctrico
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In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo limpar