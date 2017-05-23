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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
1 modo
1 cabeça de escova
A tecnologia sónica patenteada remove até 2x mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual.
A escova de dentes elétrica Philips Sonicare ajuda a eliminar e a reduzir as manchas nos seus dentes para um sorriso mais brilhante.
Consiga uma escovagem completa em apenas 2 minutos. O nosso QuadPacer permite-lhe saber quando já passou o tempo ideal em cada secção da boca enquanto o nosso SmarTimer lhe indica quando já decorreu o tempo total. Estes dois elementos ajudam-no a atingir o seu tempo de escovagem recomendado sempre que escova os dentes.
4.3
de 5
1094
Críticas
88%
recomendam este produto
Paddy
23/05/2017
España
Excelente!
No podría estar más conforme con el cepillo. Para dientes sensibles es excelente! Limpia super bien y tiene sensor que permite dedicar el mismo tiempo a cada parte de la boca. Cada 30 segundos hace una vibración para cambiar la zona. La batería dura muchísimo (15 días o más) y por tanto no es necesario ponerlo a cargar cada noche. Además avisa cuando se está por quedar sin batería y se puede usar varias veces más después del aviso.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasyClean HX6512/45 Sonic electric toothbrush
Sim, recomendo este produto
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CAROLITO49
09/10/2014
España
Comprador verificado
MUY SATISFACTORIO
EN MIS ÚLTIMAS VISITAS AL DENTISTA SE HA QUEDADO SORPRENDIDO POR LA POCA CANTIDAD DE SARRO QUE HA ENCONTRADO EN MI BOCA. LO QUE NO ME SATISFACE EN ABSOLUTO ES QUE NO SE PUEDA CAMBIAR LA BATERIS CUANDO FALLA
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Esta avaliação foi feita para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico
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aintzanika
12/12/2013
España
me encanta
yo hace un año que lo uso y estoy encantda. antes decomprarlo usaba uno manual y la verdad que no me limpiaba de el todo bien y me sangraban mucho las emcias ya que tenia que apretar demasiado... desde que uao este ni sangro las.encias ni me gastao un dinera en pasta de dientes por que con muy poco que me de mis dientes quedan perfectos
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Esta avaliação foi feita para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico
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In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo limpar
Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual