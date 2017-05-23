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  • Melhor remoção da placa bacteriana
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Descontinuado

Philips Sonicare EasyCleanEscova de dentes elétrica sónica

HX6511/50

4.3
| (1094) Críticas | 88% recomendam este produto
Melhor remoção da placa bacteriana
A ação de limpeza dinâmica exclusiva da escova de dentes elétrica Philips Sonicare alcança profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas de forma delicada e eficaz.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

Facilidade na transição para uma escova elétrica

Melhor remoção da placa bacteriana

  • 1 modo

  • 1 cabeça de escova

Remove até 2x mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

Remove até 2x mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

A tecnologia sónica patenteada remove até 2x mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual.

A escova de dentes Philips Sonicare ajuda a branquear os dentes

A escova de dentes Philips Sonicare ajuda a branquear os dentes

A escova de dentes elétrica Philips Sonicare ajuda a eliminar e a reduzir as manchas nos seus dentes para um sorriso mais brilhante.

Os temporizadores encorajam uma escovagem completa durante 2 minutos

Os temporizadores encorajam uma escovagem completa durante 2 minutos

Consiga uma escovagem completa em apenas 2 minutos. O nosso QuadPacer permite-lhe saber quando já passou o tempo ideal em cada secção da boca enquanto o nosso SmarTimer lhe indica quando já decorreu o tempo total. Estes dois elementos ajudam-no a atingir o seu tempo de escovagem recomendado sempre que escova os dentes.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.3

de 5

1094

Críticas

88%

recomendam este produto

23/05/2017

España

España

Excelente!

No podría estar más conforme con el cepillo. Para dientes sensibles es excelente! Limpia super bien y tiene sensor que permite dedicar el mismo tiempo a cada parte de la boca. Cada 30 segundos hace una vibración para cambiar la zona. La batería dura muchísimo (15 días o más) y por tanto no es necesario ponerlo a cargar cada noche. Además avisa cuando se está por quedar sin batería y se puede usar varias veces más después del aviso.

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Esta avaliação foi feita para EasyClean HX6512/45 Sonic electric toothbrush

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09/10/2014

España

España

Comprador verificado

MUY SATISFACTORIO

EN MIS ÚLTIMAS VISITAS AL DENTISTA SE HA QUEDADO SORPRENDIDO POR LA POCA CANTIDAD DE SARRO QUE HA ENCONTRADO EN MI BOCA. LO QUE NO ME SATISFACE EN ABSOLUTO ES QUE NO SE PUEDA CAMBIAR LA BATERIS CUANDO FALLA

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Esta avaliação foi feita para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico

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12/12/2013

España

España

me encanta

yo hace un año que lo uso y estoy encantda. antes decomprarlo usaba uno manual y la verdad que no me limpiaba de el todo bien y me sangraban mucho las emcias ya que tenia que apretar demasiado... desde que uao este ni sangro las.encias ni me gastao un dinera en pasta de dientes por que con muy poco que me de mis dientes quedan perfectos

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Esta avaliação foi feita para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo limpar

  2. Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual