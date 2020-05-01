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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
1 modo
3 definições de intensidade
1 cabeça de escova
Eficácia clinicamente comprovada no melhoramento da saúde das gengivas de três formas: reduz a vermelhidão, o inchaço e o sangramento (locais)
Com remoção superior da placa bacteriana ao longo da linha das gengivas, esta escova de dentes pode ajudar a reduzir a gengivite até 100% melhor do que uma escova de dentes manual em apenas duas semanas
Com três definições de intensidade personalizáveis (baixa, média e alta), pode seleccionar o nível de potência correcto para se assegurar de que a escovagem é confortável para si ao longo da linha das gengivas. Após 1,5 segundos de escovagem, terá de premir o botão duas vezes para mudar de modo. Uma vez para pausar e a segunda vez para mudar.
4.4
de 5
41
Críticas
87%
recomendam este produto
Golfotdi
01/05/2020
España
Comprador verificado
Muy buen producto
Gran batería, bonito diseño y funcional, con estuche para transporte
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3 Series gum health HX6611/27 Cepillo dental eléctrico sónico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3 Series gum health HX6611/27 Cepillo dental eléctrico sónico
Dazzlingsmile1
14/11/2018
United Kingdom
What’s not to love?!
From the very first brush my teeth felt amazing! Have previously used electric branded toothbrush but the difference with the Philips sonic is amazing! One week in and dental check up, dentist complemented my oral hygiene and no need for a dental hygienist! What’s not to love?!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3 Series gum health HX6632/24 Sonic electric toothbrush
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3 Series gum health HX6632/24 Sonic electric toothbrush
Paul74
20/03/2018
United Kingdom
Comprador verificado
Great product
3 settings are useful but I only ever use the 3rd one. Holds charge for weeks so no need to keep charging. Travel case is handy to take away on holidays.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3 Series gum health HX6632/24 Sonic electric toothbrush
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3 Series gum health HX6632/24 Sonic electric toothbrush
In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo limpar