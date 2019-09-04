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Descontinuado

Philips Sonicare 3 Series gum healthEscova de dentes elétrica sónica

HX6631/01

4.4
| (106) Críticas | 86% recomendam este produto
Melhora a saúde das gengivas em até 100%*
Oferece uma remoção superior da placa bacteriana e saúde oral numa escova de dentes elétrica fácil de utilizar, para ajudar a prevenir e reduzir os primeiros sinais de problemas nas gengivas, enquanto lhe proporciona a experiência de escovagem mais confortável
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

*mais do que a escovagem manual

Melhora a saúde das gengivas em até 100%*

  • 1 modo

  • 3 definições de intensidade

  • 1 cabeça de escova

Foi comprovado que melhora a saúde das gengivas de 3 formas

Foi comprovado que melhora a saúde das gengivas de 3 formas

Eficácia clinicamente comprovada no melhoramento da saúde das gengivas de três formas: reduz a vermelhidão, o inchaço e o sangramento (locais)

Melhor do que uma escova de dentes manual para gengivite

Melhor do que uma escova de dentes manual para gengivite

Com remoção superior da placa bacteriana ao longo da linha das gengivas, esta escova de dentes pode ajudar a reduzir a gengivite até 100% melhor do que uma escova de dentes manual em apenas duas semanas

Três definições de intensidade para uma experiência suave

Três definições de intensidade para uma experiência suave

Com três definições de intensidade personalizáveis (baixa, média e alta), pode seleccionar o nível de potência correcto para se assegurar de que a escovagem é confortável para si ao longo da linha das gengivas. Após 1,5 segundos de escovagem, terá de premir o botão duas vezes para mudar de modo. Uma vez para pausar e a segunda vez para mudar.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

106

Críticas

86%

recomendam este produto

04/09/2019

España

España

Comprador verificado

Completamente satisfactorio

Lo califico de excelente porque cumple con lo anunciado y con mis expectativas. El único inconveniente que le veo es la dificultad de hallar repuestos originales de la marca.

Pontos positivos

La calidad; muy digna de Philips

Pontos negativos

La dificultad de encontrar cepillos originales de repuesto.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 3 Series gum health HX6601/29 Cepillo dental eléctrico sónico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 3 Series gum health HX6601/29 Cepillo dental eléctrico sónico

06/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

I love my toothbrush

It cleans in a different way than most other electric toothbrushes You cannot damage your gums by pressing too hard.

Pontos positivos

Battery life is excellent. Lasts 4-6 weeks

Pontos negativos

none

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush

07/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

Has 3 intense settings

A fantastic toothbrush that cleans your teeth leaving them feeling squeaky clean and a healthier mouth. Have used this model previously and bought one again as the old one died on me after a few years.

Esta avaliação foi feita para 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush

Esta avaliação foi feita para 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

  2. com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo limpar