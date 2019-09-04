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Back to Routine
20% OFF com o voucher* B2R20
Descontinuado
1 modo
3 definições de intensidade
1 cabeça de escova
Eficácia clinicamente comprovada no melhoramento da saúde das gengivas de três formas: reduz a vermelhidão, o inchaço e o sangramento (locais)
Com remoção superior da placa bacteriana ao longo da linha das gengivas, esta escova de dentes pode ajudar a reduzir a gengivite até 100% melhor do que uma escova de dentes manual em apenas duas semanas
Com três definições de intensidade personalizáveis (baixa, média e alta), pode seleccionar o nível de potência correcto para se assegurar de que a escovagem é confortável para si ao longo da linha das gengivas. Após 1,5 segundos de escovagem, terá de premir o botão duas vezes para mudar de modo. Uma vez para pausar e a segunda vez para mudar.
4.4
de 5
106
Críticas
86%
recomendam este produto
José Antonio
04/09/2019
España
Comprador verificado
Completamente satisfactorio
Lo califico de excelente porque cumple con lo anunciado y con mis expectativas. El único inconveniente que le veo es la dificultad de hallar repuestos originales de la marca.
Pontos positivos
La calidad; muy digna de Philips
Pontos negativos
La dificultad de encontrar cepillos originales de repuesto.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3 Series gum health HX6601/29 Cepillo dental eléctrico sónico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3 Series gum health HX6601/29 Cepillo dental eléctrico sónico
Louby
06/04/2020
United Kingdom
Comprador verificado
I love my toothbrush
It cleans in a different way than most other electric toothbrushes You cannot damage your gums by pressing too hard.
Pontos positivos
Battery life is excellent. Lasts 4-6 weeks
Pontos negativos
none
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush
Ws49
07/02/2019
United Kingdom
Has 3 intense settings
A fantastic toothbrush that cleans your teeth leaving them feeling squeaky clean and a healthier mouth. Have used this model previously and bought one again as the old one died on me after a few years.
Esta avaliação foi feita para 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush
Esta avaliação foi feita para 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush
In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo limpar