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Descontinuado
3 modos
2 cabeças de escova
A ação dinâmica exclusiva da escova de dentes elétrica Philips Sonicare alcança profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas, de forma delicada e eficaz.
Foi comprovado que a ação de limpeza dinâmica desta escova de dentes e o maior contacto direto com cada dente removem as manchas diárias para ajudar a manter os dentes naturalmente mais brancos.
Esta escova de dentes elétrica Philips Sonicare proporciona uma óptima limpeza entre os dentes e ao longo da linha das gengivas, para uma melhor saúde das gengivas em apenas duas semanas.
4.1
de 5
489
Críticas
80%
recomendam este produto
ma1961
23/05/2016
España
Comprador verificado
Limpieza espectacular
[Employee of philipsglobal] Cuando usas el cepillo tienes la sensación de que los dientes han sido pulidos. Además parece que la limpieza dura más tiempo. Al principio, como la vibración es muy rápida, se siente un ligero picor en la nariz, me desapareció en 2 / 3 días
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Esta avaliação foi feita para FlexCare HX6902/02 Cepillo dental eléctrico sónico
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Claudia
02/10/2014
España
Rendimiento excepcional
He usado muchos cepillos eléctricos desde hace 35 años. Ninguno como este. El mejor.
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Ithita
08/06/2014
España
EFICACIA DEMOSTRADA
Limpieza eficaz en muy poco tiempo. Fácil, cómodo y ligero.
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In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.