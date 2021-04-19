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  • Ajuda a eliminar bactérias e germes nas cabeças da escova*
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Descontinuado

UV SanitizerSistema de desinfecção por UV

HX6907/01

HX6160D

4.6
| (22) Críticas | 100% recomendam este produto
Ajuda a eliminar bactérias e germes nas cabeças da escova*
Tenha mais tranquilidade mantendo as cabeças da escova Sonicare limpas com a nossa tecnologia de desinfeção por UV especialmente concebida. Mata até 99% das bactérias e vírus*, sem quaisquer químicos.
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A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

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Mata até 99% de bactérias e vírus*

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  • Tecnologia de desinfeção por UV

  • Desinfeta 2 cabeças de escova**

  • Limpa sem químicos

  • Carrega 1 escova de dentes***

As cabeças de escova são rodeadas por uma luz desinfetante

As cabeças de escova são rodeadas por uma luz desinfetante

Envolva as cabeças de escova com uma luz desinfetante: o refletor do sistema de desinfeção por UV distribui a luz desinfetante por toda a parte superior das cabeças de escova para obter os melhores resultados.

Limpe as cabeças das escovas** com o toque de um botão

Limpe as cabeças das escovas** com o toque de um botão

Prima o botão uma vez para ativar o sistema de desinfeção por UV.

Desliga-se automaticamente após uma limpeza de 10 minutos

Desliga-se automaticamente após uma limpeza de 10 minutos

Simples e seguro: o sistema de desinfeção por UV desliga-se convenientemente após a conclusão do seu ciclo de limpeza de 10 minutos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

22

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

19/04/2021

Italia

Italia

Comprador verificado

E' ottimo

Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

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12/01/2021

Italia

Italia

Prodotto molto buono

GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.

Pontos positivos

Facile da usare ,non occupa troppo spazio

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08/01/2021

Italia

Italia

Buon prodotto

Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. Para utilização com InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) e Premium Plaque Control (C3)).

  2. compatível com todas as cabeças de escova de encaixe para adultos