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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
HX6907/01
HX6160D
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX642A
HX6483/52
HX960V
HX9611/21
HX960K
HX9611/22
HX683J
HX6836/24
HX680A
HX6807/35
HX680A
HX6807/63
HX682Q
HX6888/88
Tecnologia de desinfeção por UV
Desinfeta 2 cabeças de escova**
Limpa sem químicos
Carrega 1 escova de dentes***
Envolva as cabeças de escova com uma luz desinfetante: o refletor do sistema de desinfeção por UV distribui a luz desinfetante por toda a parte superior das cabeças de escova para obter os melhores resultados.
Prima o botão uma vez para ativar o sistema de desinfeção por UV.
Simples e seguro: o sistema de desinfeção por UV desliga-se convenientemente após a conclusão do seu ciclo de limpeza de 10 minutos.
4.6
de 5
22
Críticas
100%
recomendam este produto
Killer67
19/04/2021
Italia
Comprador verificado
E' ottimo
Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Sim, recomendo este produto
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Andreeanicoleta
12/01/2021
Italia
Parte da promoção
Prodotto molto buono
GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.
Pontos positivos
Facile da usare ,non occupa troppo spazio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
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Syria89
08/01/2021
Italia
Parte da promoção
Buon prodotto
Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
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In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. Para utilização com InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) e Premium Plaque Control (C3)).
compatível com todas as cabeças de escova de encaixe para adultos