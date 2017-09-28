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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
3 modos
2 cabeças de escova
Sist. desinfecção cabeças de escova UV
A ação dinâmica exclusiva da escova de dentes elétrica Philips Sonicare alcança profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas, de forma delicada e eficaz.
Esta escova de dentes elétrica Philips Sonicare proporciona uma óptima limpeza entre os dentes e ao longo da linha das gengivas, para uma melhor saúde das gengivas em apenas duas semanas.
O temporizador de 2 minutos nesta escova de dentes elétrica Philips Sonicare ajuda a garantir o tempo de escovagem recomendado por profissionais dentários
4.2
de 5
419
Críticas
86%
recomendam este produto
lisarias2001
28/09/2017
España
Eficaz
Cepillo de fácil uso que deja unos dientes suaves y unas encías sanas. Ningún cepillo antes me dejó la boca con esa sensación de limpieza.
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Esta avaliação foi feita para FlexCare HX6932/10 Cepillo dental eléctrico sónico
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henrypalmer
17/08/2017
España
Comprador verificado
Buen producto precio Honesto
A pesar de ser un producto Entry level tiene ya varias funcionalidades interesantes como el sistema que señala el tiempo de cada arcada dental, las baterías bajas etc.. Buena construcción general y acabado
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Irene
17/12/2013
España
MUY BUENO
De uso fácil i rendimiento espectacular. No ha dado ningún problema y da unos resultados excelentes
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In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
E. coli, S. mutans e herpes simplex