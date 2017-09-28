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Descontinuado

Philips Sonicare FlexCareEscova de dentes eléctrica sónica

HX6932/10

4.2
| (419) Críticas | 86% recomendam este produto
Limpeza avançada
Uma tecnologia inovadora proporciona melhores resultados. Agora existe uma forma garantida para ter uma melhor saúde oral. Trata-se da nova escova de dentes eléctrica Philips Sonicare FlexCare que se adapta às necessidades da sua higiene oral.
Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

Escova de dentes para limpeza suave de dentes e gengivas

Limpeza avançada

  • 3 modos

  • 2 cabeças de escova

  • Sist. desinfecção cabeças de escova UV

A ação de limpeza dinâmica da Sonicare melhora a passagem do fluido entre os dentes

A ação de limpeza dinâmica da Sonicare melhora a passagem do fluido entre os dentes

A ação dinâmica exclusiva da escova de dentes elétrica Philips Sonicare alcança profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas, de forma delicada e eficaz.

Melhora a saúde das gengivas em apenas duas semanas

Melhora a saúde das gengivas em apenas duas semanas

Esta escova de dentes elétrica Philips Sonicare proporciona uma óptima limpeza entre os dentes e ao longo da linha das gengivas, para uma melhor saúde das gengivas em apenas duas semanas.

Temporizador de dois minutos ajuda a cumprir o tempo de escovagem recomendado

Temporizador de dois minutos ajuda a cumprir o tempo de escovagem recomendado

O temporizador de 2 minutos nesta escova de dentes elétrica Philips Sonicare ajuda a garantir o tempo de escovagem recomendado por profissionais dentários

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

419

Críticas

86%

recomendam este produto

28/09/2017

España

España

Eficaz

Cepillo de fácil uso que deja unos dientes suaves y unas encías sanas. Ningún cepillo antes me dejó la boca con esa sensación de limpieza.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FlexCare HX6932/10 Cepillo dental eléctrico sónico

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17/08/2017

España

España

Comprador verificado

Buen producto precio Honesto

A pesar de ser un producto Entry level tiene ya varias funcionalidades interesantes como el sistema que señala el tiempo de cada arcada dental, las baterías bajas etc.. Buena construcción general y acabado

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Esta avaliação foi feita para FlexCare HX6932/10 Cepillo dental eléctrico sónico

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17/12/2013

España

España

MUY BUENO

De uso fácil i rendimiento espectacular. No ha dado ningún problema y da unos resultados excelentes

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Avisos legais

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  1. E. coli, S. mutans e herpes simplex