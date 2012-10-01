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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
3 modos
2 cabeças de escova
A capacidade de ajuste aos contornos, o maior alcance das cerdas e o movimento de escovagem mais amplo da cabeça ProResult proporcionam uma melhor limpeza dos dentes.
3 modos de escovagem flexíveis, 2 tempos de limpeza personalizados
Ciclo de escovagem de um minuto no modo Limpeza, para uma limpeza rápida.
4.4
de 5
26
Críticas
96%
recomendam este produto
FARMA
01/10/2012
España
SI ELIMINA MAS PLACA
ME LO RECOMENDO MI DENTISTA Y PENSE OTRO CEPILLO MAS PERO HA HABIDO DIFERENCIAS . MIS ENCIAS SANGRAN MENOS Y MI BOCA ESTA MAS LIMPIA
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FlexCare HX6942/04 Cepillo dental eléctrico sónico
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JanSay
27/03/2015
United Kingdom
Comprador verificado
Makes my teeth feel really clean. Like the 30 second buzzer.
Easy to use product. Straightforward. Teeth feel really clean. Buzz helps ensure teeth are all cleaned.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
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Esta avaliação foi feita para FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
cooper
09/04/2013
United Kingdom
Comprador verificado
An excellent product.
I purchased this product to replace an older model. It effectively cleans my gums and teeth. My dentist always comments how clean and healthy my oral hygiene is. The product is a pleasure to use and the design looks good in my bathroom.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
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In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.