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Descontinuado

Philips Sonicare FlexCareEscova de dentes eléctrica sónica

HX6942/04

4.4
| (26) Críticas | 96% recomendam este produto
Redefina o seu conceito de limpeza
Uma tecnologia inovadora proporciona melhores resultados. Agora existe uma forma garantida de ter uma melhor saúde oral. Trata-se da nova Philips Sonicare FlexCare que se adapta às necessidades da sua higiene dentária.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

com as funções FlexCare

Redefina o seu conceito de limpeza

  • 3 modos

  • 2 cabeças de escova

Concebida para se ajustar melhor à boca

Concebida para se ajustar melhor à boca

A capacidade de ajuste aos contornos, o maior alcance das cerdas e o movimento de escovagem mais amplo da cabeça ProResult proporcionam uma melhor limpeza dos dentes.

3 modos de escovagem flexíveis, 2 tempos de limpeza personalizados

3 modos de escovagem flexíveis, 2 tempos de limpeza personalizados

3 modos de escovagem flexíveis, 2 tempos de limpeza personalizados

Go Care: ciclo de escovagem de 1 minuto para uma limpeza rápida

Ciclo de escovagem de um minuto no modo Limpeza, para uma limpeza rápida.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.4

de 5

26

Críticas

96%

recomendam este produto

2
1

01/10/2012

España

España

SI ELIMINA MAS PLACA

ME LO RECOMENDO MI DENTISTA Y PENSE OTRO CEPILLO MAS PERO HA HABIDO DIFERENCIAS . MIS ENCIAS SANGRAN MENOS Y MI BOCA ESTA MAS LIMPIA

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FlexCare HX6942/04 Cepillo dental eléctrico sónico

Sim, recomendo este produto

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27/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Makes my teeth feel really clean. Like the 30 second buzzer.

Easy to use product. Straightforward. Teeth feel really clean. Buzz helps ensure teeth are all cleaned.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush

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09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

An excellent product.

I purchased this product to replace an older model. It effectively cleans my gums and teeth. My dentist always comments how clean and healthy my oral hygiene is. The product is a pleasure to use and the design looks good in my bathroom.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 