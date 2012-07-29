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Descontinuado

Philips Sonicare FlexCareEscova de dentes eléctrica sónica

HX6982/10

4.1
| (48) Críticas
Limpeza avançada
Uma tecnologia inovadora proporciona melhores resultados. Agora existe uma forma garantida de ter uma melhor saúde oral. Trata-se da nova Philips Sonicare FlexCare que se adapta às necessidades da sua higiene dentária.
Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

Limpeza avançada

  • 3 modos

  • 2 cabeças de escova

  • Sist. desinfecção cabeças de escova UV

A ação de limpeza dinâmica da Sonicare melhora a passagem do fluido entre os dentes

A ação de limpeza dinâmica da Sonicare melhora a passagem do fluido entre os dentes

A ação dinâmica exclusiva da escova de dentes elétrica Philips Sonicare alcança profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas, de forma delicada e eficaz.

Pega angular da cabeça da escova para alcançar melhor os dentes de trás

Pega angular da cabeça da escova para alcançar melhor os dentes de trás

A pega angular exclusiva desta cabeça da escova de dentes facilita o alcance dos dentes de trás, removendo a placa bacteriana nas áreas difíceis de alcançar.

Sistema de desinfecção de cabeças de escova por UV – Escova mais limpa, melhor saúde oral

Solução completa de desinfecção, carregamento e arrumação. O Sistema de desinfecção de cabeças de escovas por UV ajuda-o a manter a cabeça da sua escova livre de bactérias. Este mata até 99% das bactérias e vírus.*

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

48

Críticas

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

A most useful product

One product not to be missed. It does a very good job and is certainly a lot better than your standard toothbrush. My dentist has no complaints either.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

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26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Does what it says on the tin

My dentist recommended this toothbrush and I really can't imagine using anything else now. I have to admit that I initially baulked at the price. It's expensive, but dentist bills are too (as my dentist reminded me) and I'm certain that the more you pay on the one the less you'll end up paying on the other. In fact, now I think about it, I'm confident this toothbrush has paid for itself. Personally, I find dental care a great big bore, but using the right tools minimizes the effort and maximizes the results. Best toothbrush I've ever owned.

Sim, recomendo este produto

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25/07/2012

United Kingdom

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Very easy to use and clean teeth

Best tooth brush I have used --teeth feel so clean and sparkly clean

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. E. coli, S. mutans e herpes simplex