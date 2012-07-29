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Descontinuado
HX6982/10
3 modos
2 cabeças de escova
Sist. desinfecção cabeças de escova UV
A ação dinâmica exclusiva da escova de dentes elétrica Philips Sonicare alcança profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas, de forma delicada e eficaz.
A pega angular exclusiva desta cabeça da escova de dentes facilita o alcance dos dentes de trás, removendo a placa bacteriana nas áreas difíceis de alcançar.
Solução completa de desinfecção, carregamento e arrumação. O Sistema de desinfecção de cabeças de escovas por UV ajuda-o a manter a cabeça da sua escova livre de bactérias. Este mata até 99% das bactérias e vírus.*
4.1
de 5
48
Críticas
JayD
29/07/2012
United Kingdom
A most useful product
One product not to be missed. It does a very good job and is certainly a lot better than your standard toothbrush. My dentist has no complaints either.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
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Toothygrin
26/07/2012
United Kingdom
Does what it says on the tin
My dentist recommended this toothbrush and I really can't imagine using anything else now. I have to admit that I initially baulked at the price. It's expensive, but dentist bills are too (as my dentist reminded me) and I'm certain that the more you pay on the one the less you'll end up paying on the other. In fact, now I think about it, I'm confident this toothbrush has paid for itself. Personally, I find dental care a great big bore, but using the right tools minimizes the effort and maximizes the results. Best toothbrush I've ever owned.
Sim, recomendo este produto
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baby
25/07/2012
United Kingdom
Very easy to use and clean teeth
Best tooth brush I have used --teeth feel so clean and sparkly clean
Sim, recomendo este produto
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In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
E. coli, S. mutans e herpes simplex