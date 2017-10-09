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  • Uma forma mais simples para usar fio dental
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Descontinuado

Philips Sonicare AirFlossSonicare AirFloss

HX8111/12

3.7
| (774) Críticas
Uma forma mais simples para usar fio dental
Se a utilização de fio dental não faz parte da sua rotina de higiene oral, não está a alcançar as bactérias que se podem acumular entre os dentes e causar infecções. A Sonicare AirFloss ajuda-o a obter uma limpeza profunda todos os dias, sem ter de utilizar o fio dental.
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Melhora a saúde oral de forma delicada e eficaz

Uma forma mais simples para usar fio dental

  • Recarregável

  • c/ 1 cabeça

Tecnologia de microjacto limpa com um simples toque num botão

Tecnologia de microjacto limpa com um simples toque num botão

A tecnologia de microjacto aplica um jacto rápido de ar pressurizado e microgotas para limpar em profundidade entre os dentes, onde a escova não alcança

Carregamento após duas semanas

Carregamento após duas semanas

A carga da AirFloss dura duas semanas.

Utilização simples com um só botão; tão simples como utilizar um rato

Utilização simples com um só botão; tão simples como utilizar um rato

Utilização simples com um só botão para uma limpeza fácil em 60 segundos.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.7

de 5

774

Críticas

09/10/2017

España

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Pitido

Hola. Derrepente a empezado a sonar un pitido cuando acciono el botón y no expulsa el agua. Sólo una un "pi" largo y un intento de expulsar agua, pero nada. Podrían ayudarme ?

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Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

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09/01/2014

España

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Perfecto

Después de un año de uso puedo decir que no lo cambio por nada

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19/12/2013

España

España

Un buen cepillo de dientes

He utilizado mas de un cepillo de dientes,os aseguro que este va muy bien

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  1. Em comparação com a utilização de apenas uma escova manual