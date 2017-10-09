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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
HX8111/12
Recarregável
c/ 1 cabeça
A tecnologia de microjacto aplica um jacto rápido de ar pressurizado e microgotas para limpar em profundidade entre os dentes, onde a escova não alcança
A carga da AirFloss dura duas semanas.
Utilização simples com um só botão para uma limpeza fácil em 60 segundos.
3.7
de 5
774
Críticas
Aleon89
09/10/2017
España
Pitido
Hola. Derrepente a empezado a sonar un pitido cuando acciono el botón y no expulsa el agua. Sólo una un "pi" largo y un intento de expulsar agua, pero nada. Podrían ayudarme ?
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Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
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olgapatino
09/01/2014
España
Perfecto
Después de un año de uso puedo decir que no lo cambio por nada
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Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
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maidertxu
19/12/2013
España
Un buen cepillo de dientes
He utilizado mas de un cepillo de dientes,os aseguro que este va muy bien
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Em comparação com a utilização de apenas uma escova manual