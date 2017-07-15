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Descontinuado

Philips Sonicare AirFlossInterdentária - recarregável

HX8211/02

3.8

| (786) Críticas

Não usa fio dentário? Use a AirFloss para limpeza total.

Para quem não usa o fio dentário regularmente, a AirFloss é uma forma simples de começar a limpar os espaços entre os dentes. A AirFloss pode ser utilizada com elixir bucal ou água e dispõe de uma tecnologia exclusiva de ar e micro-gotas para ajudar a eliminar a placa bacteriana em zonas difíceis de alcançar.

Ver todos os benefícios

Elimina a placa bacteriana onde a escovagem não alcança

Não usa fio dentário? Use a AirFloss para limpeza total.

  • c/ 1 cabeça

Tecnologia de ar e micro-gotas

Tecnologia de ar e micro-gotas

A AirFloss utiliza tecnologia exclusiva de ar e microgotículas para enviar uma explosão de ar pressurizado e água ou elixir bucal entre os dentes. O botão de ativação com um só toque é tão simples como um clique do rato.

Uma forma fácil de melhorar a limpeza entre os dentes

Uma forma fácil de melhorar a limpeza entre os dentes

A limpeza interproximal é muito importante na saúde oral geral. A AirFloss é uma forma fácil de limpar os espaços entre os dentes com maior profundidade, ajudando a criar hábitos saudáveis. Depois de utilizar a AirFloss durante três meses, 96% das pessoas que não utilizavam fio dentário regulamente continuaram a utilizar a AirFloss quatro ou mais dias por semana.

Limpa toda a boca em apenas 30 segundos

Limpa toda a boca em apenas 30 segundos

Com a AirFloss, a limpeza total da sua boca demora apenas 30 segundos. Basta premir uma vez o botão para um jacto único e, em seguida, desloque o aparelho e repita. Para utilizar a nova funcionalidade de jactos automáticos, mantenha o botão premido e desloque a ponta de guia entre os espaços. Esta libertará jactos automaticamente a cada segundo.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

786

Críticas

15/07/2017

Portugal

Portugal

Bom funcionamento

Muito prático e apresenta melhores resultados que o fio dental.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8210/22 Interdental - Rechargeable

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8210/22 Interdental - Rechargeable

03/07/2020

España

España

Comprador verificado

Excelente sensación de limpieza

Incluso después de incluso haberme pasado la seda dental, este irrigador elimina clara y muy eficazmente más restos de alimentos depositados o retenidos entre las encías y los dientes y muelas. La sensación de limpieza en la boca y principalmente en las encías es extraordinaria .

Pontos positivos

Eficacia en la limpieza y comodidad

Pontos negativos

El ruido

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Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8210/22 Interdental - Recargable

Data de utilização 2019-06-03

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8210/22 Interdental - Recargable

Data de utilização 2019-06-03

16/07/2019

España

España

Eficaz y manejable.

Más eficaz de lo que imaginaba, muy similar a la seda dental. Su funcionamiento y su diseño me parecen innovadores. No es como la mayoría del mercado, que utilizan una buena cantidad de agua. Tal vez depósito algo pequeño, que según el uso es necesario recargar para una limite completa. Por todo lo demás, lo encuentro más que recomendable.

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Avisos legais

  1. do que apenas a escovagem manual