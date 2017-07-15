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Segundos
Descontinuado
HX8211/02
Não usa fio dentário? Use a AirFloss para limpeza total.
Para quem não usa o fio dentário regularmente, a AirFloss é uma forma simples de começar a limpar os espaços entre os dentes. A AirFloss pode ser utilizada com elixir bucal ou água e dispõe de uma tecnologia exclusiva de ar e micro-gotas para ajudar a eliminar a placa bacteriana em zonas difíceis de alcançar.
c/ 1 cabeça
A AirFloss utiliza tecnologia exclusiva de ar e microgotículas para enviar uma explosão de ar pressurizado e água ou elixir bucal entre os dentes. O botão de ativação com um só toque é tão simples como um clique do rato.
A limpeza interproximal é muito importante na saúde oral geral. A AirFloss é uma forma fácil de limpar os espaços entre os dentes com maior profundidade, ajudando a criar hábitos saudáveis. Depois de utilizar a AirFloss durante três meses, 96% das pessoas que não utilizavam fio dentário regulamente continuaram a utilizar a AirFloss quatro ou mais dias por semana.
Com a AirFloss, a limpeza total da sua boca demora apenas 30 segundos. Basta premir uma vez o botão para um jacto único e, em seguida, desloque o aparelho e repita. Para utilizar a nova funcionalidade de jactos automáticos, mantenha o botão premido e desloque a ponta de guia entre os espaços. Esta libertará jactos automaticamente a cada segundo.
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3.8
de 5
786
Críticas
Bié999
15/07/2017
Portugal
Bom funcionamento
Muito prático e apresenta melhores resultados que o fio dental.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8210/22 Interdental - Rechargeable
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8210/22 Interdental - Rechargeable
Siluancar
03/07/2020
España
Comprador verificado
Excelente sensación de limpieza
Incluso después de incluso haberme pasado la seda dental, este irrigador elimina clara y muy eficazmente más restos de alimentos depositados o retenidos entre las encías y los dientes y muelas. La sensación de limpieza en la boca y principalmente en las encías es extraordinaria .
Pontos positivos
Eficacia en la limpieza y comodidad
Pontos negativos
El ruido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8210/22 Interdental - Recargable
Data de utilização 2019-06-03
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2019-06-03
Juan0566
16/07/2019
España
Eficaz y manejable.
Más eficaz de lo que imaginaba, muy similar a la seda dental. Su funcionamiento y su diseño me parecen innovadores. No es como la mayoría del mercado, que utilizan una buena cantidad de agua. Tal vez depósito algo pequeño, que según el uso es necesario recargar para una limite completa. Por todo lo demás, lo encuentro más que recomendable.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AirFloss HX8210/22 Interdental - Recargable
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do que apenas a escovagem manual