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Descontinuado
Assistência
HX8211/02
Descontinuado
A minha Philips Sonicare AirFloss tem uma fuga
A minha Philips Sonicare AirFloss não liga
A minha Philips Sonicare AirFloss funciona com menos potência
A Philips Sonicare AirFloss faz um som de assobio
A funcionalidade de ench. e carreg. não está a encher totalmente a AirFloss
A tampa do reservatório da Philips Sonicare AirFloss saiu
Sangro das gengivas ao usar a Philips Sonicare AirFloss
A escova da Philips Sonicare AirFloss não sai ou parte facilmente
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