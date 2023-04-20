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  • Um jato triplo para uma melhor saúde das gengivas
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Descontinuado

Philips SonicareAirFloss Pro/Ultra – dispensador

HX8381/01

3.7
| (934) Críticas
Um jato triplo para uma melhor saúde das gengivas
Para quem não usa fio dentário regularmente, a AirFloss Ultra**** é a forma mais simples para limpar eficazmente entre os dentes. A AirFloss Ultra pode ser utilizada com elixir bocal ou água e está comprovado que é tão eficaz para a saúde das gengivas como a utilização de fio dentário.**
Ver todos os benefícios

A eficácia alia-se à conveniência p/ os utilizadores irregulares do fio dental

Um jato triplo para uma melhor saúde das gengivas

  • 1 cabeça

Até 99,9 % de remoção da placa bacteriana***

Até 99,9 % de remoção da placa bacteriana***

A AirFloss Ultra remove até 99,9% de placa bacteriana nas áreas tratadas.***

Tecnologia de ar e micro-gotas

Tecnologia de ar e micro-gotas

Os nossos resultados clinicamente comprovados são possíveis graças à nossa tecnologia exclusiva que combina ar e elixir bucal ou água para limpar de forma potente mas suave entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.

Uma forma fácil de melhorar a limpeza entre os dentes

Uma forma fácil de melhorar a limpeza entre os dentes

A limpeza interproximal é muito importante na saúde oral geral. A AirFloss é uma forma fácil de limpar os espaços entre os dentes com maior profundidade, ajudando a criar hábitos saudáveis. Depois de utilizar a AirFloss durante três meses, 96% das pessoas que não utilizavam fio dentário regulamente continuaram a utilizar a AirFloss quatro ou mais dias por semana.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

934

Críticas

20/04/2023

España

España

Un producto excelente

Incluido en un tratamiento periodontal me ha ayudado durante años. Tengo q reponerlo con otro modelo.

Pontos positivos

Ligero, portatil, flujo agua y aire justo

Pontos negativos

Nada, es una maravilla.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental

Sim, recomendo este produto

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19/10/2021

España

España

Comprador verificado

Mucho mejor que el hilo dental

Usaba poco el hilo dental porque es entretenido y engorroso, con el limpiador interdental es mucho mas eficaz y fácil, estoy encantada

Pontos positivos

Es muy práctico y eficiente, notas que la boca te queda mucho mas limpia. La batería dura mucho. Comprando mas cabezales también lo usa mi marido.

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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11/06/2020

España

España

Comprador verificado

Buen resultado

Me ha dado la sensación como cuando vas al dentista y te hace una limpieza

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HX8381/01 AirFloss Ultra: dispensador

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Avisos legais

  1. Quando utilizado em conjunto com uma escova de dentes manual e um elixir antimicrobiano em pacientes com gengivite leve a moderada. O AirFloss foi desenvolvido para ajudar utilizadores irregulares do fio dental a criar uma rotina de limpeza interdental diária saudável. Para mais informações, visite www.philips.com/airfloss/faq.

  2. A AirFloss Ultra e a AirFloss Pro são mesmo produto, mas podem ter nomes diferentes consoante o país e o canal.

  3. Consoante a definição de jato utilizada