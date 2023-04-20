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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
HX8381/01
1 cabeça
A AirFloss Ultra remove até 99,9% de placa bacteriana nas áreas tratadas.***
Os nossos resultados clinicamente comprovados são possíveis graças à nossa tecnologia exclusiva que combina ar e elixir bucal ou água para limpar de forma potente mas suave entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.
A limpeza interproximal é muito importante na saúde oral geral. A AirFloss é uma forma fácil de limpar os espaços entre os dentes com maior profundidade, ajudando a criar hábitos saudáveis. Depois de utilizar a AirFloss durante três meses, 96% das pessoas que não utilizavam fio dentário regulamente continuaram a utilizar a AirFloss quatro ou mais dias por semana.
3.7
de 5
934
Críticas
Periodontofastidiado
20/04/2023
España
Un producto excelente
Incluido en un tratamiento periodontal me ha ayudado durante años. Tengo q reponerlo con otro modelo.
Pontos positivos
Ligero, portatil, flujo agua y aire justo
Pontos negativos
Nada, es una maravilla.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental
MaraGo
19/10/2021
España
Comprador verificado
Mucho mejor que el hilo dental
Usaba poco el hilo dental porque es entretenido y engorroso, con el limpiador interdental es mucho mas eficaz y fácil, estoy encantada
Pontos positivos
Es muy práctico y eficiente, notas que la boca te queda mucho mas limpia. La batería dura mucho. Comprando mas cabezales también lo usa mi marido.
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental
Sim, recomendo este produto
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Pelajabaaaa
11/06/2020
España
Comprador verificado
Buen resultado
Me ha dado la sensación como cuando vas al dentista y te hace una limpieza
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HX8381/01 AirFloss Ultra: dispensador
Sim, recomendo este produto
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Quando utilizado em conjunto com uma escova de dentes manual e um elixir antimicrobiano em pacientes com gengivite leve a moderada. O AirFloss foi desenvolvido para ajudar utilizadores irregulares do fio dental a criar uma rotina de limpeza interdental diária saudável. Para mais informações, visite www.philips.com/airfloss/faq.
A AirFloss Ultra e a AirFloss Pro são mesmo produto, mas podem ter nomes diferentes consoante o país e o canal.
Consoante a definição de jato utilizada