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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
2 modos
6 definições personalizáveis
1 cabeça de escova
A HealthyWhite+ permite-lhe escovar como preferir. Melhore a sua escovagem com 3 definições de intensidade e 2 modos para satisfazer as suas necessidades de branqueamento e limpeza. Escolha Clean – para uma excelente remoção da placa bacteriana em 2 minutos, e White – para remover manchas, como de café ou de chá, e branquear os dentes até 2 tons em apenas 2 semanas.
As cerdas de elevada qualidade estão agrupadas densamente para remover a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual.
Graças à limpeza ideal da sua HealthyWhite+, as gengivas ficam mais saudáveis em 2 semanas. Remove até 7x mais placa bacteriana ao longo da linha das gengivas do que uma escova de dentes manual, o que lhe permite obter o seu sorriso mais saudável.
4.2
de 5
222
Críticas
85%
recomendam este produto
Yesi
23/04/2020
España
Buen producto
Duración de su batería. Buen acabado. Sensación de limpieza.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HealthyWhite+ HX8911/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HealthyWhite+ HX8911/02 Cepillo dental eléctrico sónico
bibicador
21/04/2017
France
Comprador verificado
Dents propres
Je regrette de ne pas avoir franchi le pas de la brosse à dents électriques plutôt !! A changer mon ressenti sur les dents propres PLus jamais un retour au mode manuel
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HealthyWhite+ HX8911/02 Brosse à dents électrique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HealthyWhite+ HX8911/02 Brosse à dents électrique
Alice57
24/10/2016
France
Comprador verificado
On ne peut plus faire sans!
Au départ septique, c'est mon dentiste qui m'a orientée vers l'achat d'une brosse à dents électrique car mes dents sont fragiles (peu d'email) et abîmées par un mauvais brossage. Le premier jour, la sensation de brossage est assez désagréable à cause des vibrations auxquelles on est pas habitué, mais ensuite c'est un plaisir de se brosser les dents! Le fait aussi que la brosse s'arrête d'elle-même au bout de 2 minutes est un point fort. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser des brossettes pour dents sensibles: je n'ai plus aucun saignement de gencives, et le tarte a quasiment disparu! Presque plus besoin de passer chez le dentiste pour un détartrage! ;) La sensation de bouche propre se fait ressentir après chaque brossage, et c'est super.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HealthyWhite+ HX8911/02 Brosse à dents électrique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HealthyWhite+ HX8911/02 Brosse à dents électrique
In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo limpar