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NOVA Next-Generation DiamondClean

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  • Remove até 100% mais manchas em apenas 1 semana*
  • Remove até 100% mais manchas em apenas 1 semana*
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  • Remove até 100% mais manchas em apenas 1 semana*

Descontinuado

Philips Sonicare HealthyWhite+Escova de dentes elétrica sónica

HX8911/02

4.2
| (222) Críticas | 85% recomendam este produto
Remove até 100% mais manchas em apenas 1 semana*
Melhore o seu sorriso de forma segura todos os dias sem abdicar das bebidas e comidas que tanto adora! Está comprovado que a escova de dentes branqueadora recarregável Philips Sonicare remove até 100% mais manchas proporcionando dentes mais brancos em apenas 1 semana*.
Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

*em comparação com uma escova manual

Remove até 100% mais manchas em apenas 1 semana*

  • 2 modos

  • 6 definições personalizáveis

  • 1 cabeça de escova

Escolha entre 2 modos e 3 definições de intensidade

Escolha entre 2 modos e 3 definições de intensidade

A HealthyWhite+ permite-lhe escovar como preferir. Melhore a sua escovagem com 3 definições de intensidade e 2 modos para satisfazer as suas necessidades de branqueamento e limpeza. Escolha Clean – para uma excelente remoção da placa bacteriana em 2 minutos, e White – para remover manchas, como de café ou de chá, e branquear os dentes até 2 tons em apenas 2 semanas.

Remove a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual

Remove a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual

As cerdas de elevada qualidade estão agrupadas densamente para remover a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual.

Melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas

Melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas

Graças à limpeza ideal da sua HealthyWhite+, as gengivas ficam mais saudáveis em 2 semanas. Remove até 7x mais placa bacteriana ao longo da linha das gengivas do que uma escova de dentes manual, o que lhe permite obter o seu sorriso mais saudável.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

222

Críticas

85%

recomendam este produto

23/04/2020

España

España

Buen producto

Duración de su batería. Buen acabado. Sensación de limpieza.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite+ HX8911/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite+ HX8911/02 Cepillo dental eléctrico sónico

21/04/2017

France

France

Comprador verificado

Dents propres

Je regrette de ne pas avoir franchi le pas de la brosse à dents électriques plutôt !! A changer mon ressenti sur les dents propres PLus jamais un retour au mode manuel

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite+ HX8911/02 Brosse à dents électrique

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite+ HX8911/02 Brosse à dents électrique

24/10/2016

France

France

Comprador verificado

On ne peut plus faire sans!

Au départ septique, c'est mon dentiste qui m'a orientée vers l'achat d'une brosse à dents électrique car mes dents sont fragiles (peu d'email) et abîmées par un mauvais brossage. Le premier jour, la sensation de brossage est assez désagréable à cause des vibrations auxquelles on est pas habitué, mais ensuite c'est un plaisir de se brosser les dents! Le fait aussi que la brosse s'arrête d'elle-même au bout de 2 minutes est un point fort. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser des brossettes pour dents sensibles: je n'ai plus aucun saignement de gencives, et le tarte a quasiment disparu! Presque plus besoin de passer chez le dentiste pour un détartrage! ;) La sensation de bouche propre se fait ressentir après chaque brossage, et c'est super.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite+ HX8911/02 Brosse à dents électrique

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite+ HX8911/02 Brosse à dents électrique

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

  2. com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo limpar