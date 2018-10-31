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  • Limpeza excepcional entre os dentes
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Descontinuado

Philips Sonicare FlexCare PlatinumEscova de dentes eléctrica sónica

HX9112/02

4.4
| (575) Críticas | 88% recomendam este produto
Limpeza excepcional entre os dentes
Com nove opções de escovagem exclusivas, um sensor de pressão intuitivo e uma tecnologia avançada para as cabeças de escova, a Philips Sonicare FlexCare Platinum vai além da limpeza tradicional para proporcionar uma remoção excepcional da placa bacteriana e uma melhor saúde das gengivas.
Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

Remove até 7x mais placa bacteriana entre os dentes*

Limpeza excepcional entre os dentes

  • 3 modos, 3 intensidades

  • 2 cabeças de escova

  • com sensor de pressão

Remova até 7 vezes mais placa bacteriana com a nossa cabeça de escova InterCare*

Remova até 7 vezes mais placa bacteriana com a nossa cabeça de escova InterCare*

Clique na nossa cabeça de escova InterCare para melhorar a saúde das gengivas em apenas 2 semanas. As cerdas extra longas ajudam a remover mais placa nos pontos de difícil acesso e entre os dentes, para conseguir umas gengivas saudáveis.

Melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas

Melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas

Graças à limpeza ideal da sua FlexCare, as gengivas ficam mais saudáveis em 2 semanas. Remove até 7x mais placa bacteriana ao longo da linha das gengivas do que uma escova de dentes manual, o que lhe permite obter o seu sorriso mais saudável.

Escolha entre 3 modos e 3 definições de intensidade

Escolha entre 3 modos e 3 definições de intensidade

Com a FlexCare Platinum, vai sentir a experiência de uma lavagem verdadeiramente profunda. As nossas 3 definições de intensidade permitem-lhe aumentar a limpeza, enquanto os 3 modos respondem às suas necessidades específicas: modo Clean para uma limpeza diária superior, White para remover as manchas de superfície e Clean para uma limpeza diária fantástica.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.4

de 5

575

Críticas

88%

recomendam este produto

31/10/2018

España

España

Cepillo ideal

Gran cepillo eléctrico fácil de usar, permite un cepillado sónico en profundidad, su diseño es elegante y la batería dura un par de semanas. el estuche de viaje es perfecto siendo un cepillo relación calidad precio de lo mejor del mercado.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FlexCare Platinum HX9142/31 Cepillo dental eléctrico sónico: prueba

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16/05/2018

España

España

Genial

Vengo de otra marca y de un modelo sonicare inferior, y con respecto a la otra marca media un abismo y respecto a mi modelo antiguo sonicare hay ganancia Encantado

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Esta avaliação foi feita para FlexCare Platinum HX9112/13 Cepillo dental eléctrico sónico

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20/11/2015

España

España

Sin Placa y Blancos

Desde el primer día que comienzas a usar el cepillo de dientes Flexcare notas la diferencia entre un magnifica depillado y un buen cepillado. La placa desaparece y notas los dientes mucho más limpios, si usas el white en cosa de dos semanas notas los dientes más relucientes. Gran compra para olvidarse de ese problema que es una higiene bucal mala.

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Esta avaliação foi feita para FlexCare Platinum HX9112/02 Cepillo dental eléctrico sónico

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo limpar

  2. Em comparação com a utilização de apenas uma escova manual