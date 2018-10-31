ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

Go to promotion

NOVA Next-Generation DiamondClean

O cuidado completo é agora 100% visível

Explorar agora

  • Limpeza profunda e suave
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Limpeza profunda e suave
  • Limpeza profunda e suave
  • Limpeza profunda e suave
  • Limpeza profunda e suave
  • Limpeza profunda e suave
  • Limpeza profunda e suave
  • Limpeza profunda e suave
  • Limpeza profunda e suave
  • Limpeza profunda e suave
  • Limpeza profunda e suave
  • Limpeza profunda e suave
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Limpeza profunda e suave
  • Limpeza profunda e suave
  • Limpeza profunda e suave
  • Limpeza profunda e suave
  • Limpeza profunda e suave
  • Limpeza profunda e suave
  • Limpeza profunda e suave
  • Limpeza profunda e suave
  • Limpeza profunda e suave
  • Limpeza profunda e suave

Descontinuado

Philips Sonicare FlexCare PlatinumEscova de dentes eléctrica sónica

HX9112/13

4.4
| (575) Críticas | 88% recomendam este produto
Limpeza profunda e suave
Com FlexCare Platinum, até a limpeza mais profunda é suficientemente suave para proteger dentes e gengivas. Graças à cabeça de escova AdaptiveClean e ao sensor de pressão intuitivo, obtém o máximo de remoção da placa dentária e uma experiência mais suave, independentemente da forma como escova os dentes.
Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

Remoção da placa dentária 10x superior e gengivas mais saudáveis*

Limpeza profunda e suave

  • 3 modos, 3 intensidades

  • 2 cabeças de escova

  • com sensor de pressão

Remova até 10x mais placa com AdaptiveClean*

Remova até 10x mais placa com AdaptiveClean*

Clique na cabeça de escova AdaptiveClean para sentir a experiência da limpeza mais profunda. Conseguirá uma superfície de contacto 4x maior** e removerá até 10x mais placa das áreas difíceis de alcançar* e uma limpeza verdadeiramente profunda ao longo da linha das gengivas e entre os dentes.

Melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas

Melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas

Graças à limpeza ideal da sua FlexCare, as gengivas ficam mais saudáveis em 2 semanas. Remove até 7x mais placa bacteriana ao longo da linha das gengivas do que uma escova de dentes manual, o que lhe permite obter o seu sorriso mais saudável.

Escolha entre 3 modos e 3 definições de intensidade

Escolha entre 3 modos e 3 definições de intensidade

Com a FlexCare Platinum Connected, vai sentir a experiência de uma lavagem verdadeiramente profunda. As nossas 3 definições de intensidade permitem-lhe aumentar a limpeza, enquanto os 3 modos respondem às suas necessidades específicas: modo Clean para uma limpeza diária superior, White para remover as manchas de superfície e Deep Clean para uma frescura revigorante.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

575

Críticas

88%

recomendam este produto

31/10/2018

España

España

Cepillo ideal

Gran cepillo eléctrico fácil de usar, permite un cepillado sónico en profundidad, su diseño es elegante y la batería dura un par de semanas. el estuche de viaje es perfecto siendo un cepillo relación calidad precio de lo mejor del mercado.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FlexCare Platinum HX9142/31 Cepillo dental eléctrico sónico: prueba

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FlexCare Platinum HX9142/31 Cepillo dental eléctrico sónico: prueba

16/05/2018

España

España

Genial

Vengo de otra marca y de un modelo sonicare inferior, y con respecto a la otra marca media un abismo y respecto a mi modelo antiguo sonicare hay ganancia Encantado

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FlexCare Platinum HX9112/13 Cepillo dental eléctrico sónico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FlexCare Platinum HX9112/13 Cepillo dental eléctrico sónico

20/11/2015

España

España

Sin Placa y Blancos

Desde el primer día que comienzas a usar el cepillo de dientes Flexcare notas la diferencia entre un magnifica depillado y un buen cepillado. La placa desaparece y notas los dientes mucho más limpios, si usas el white en cosa de dos semanas notas los dientes más relucientes. Gran compra para olvidarse de ese problema que es una higiene bucal mala.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FlexCare Platinum HX9112/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FlexCare Platinum HX9112/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. do que uma escova de dentes manual

  2. Em comparação com uma cabeça de escova DiamondClean

  3. com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia