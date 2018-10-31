Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
3 modos, 3 intensidades
2 cabeças de escova
com sensor de pressão
Clique na cabeça de escova AdaptiveClean para sentir a experiência da limpeza mais profunda. Conseguirá uma superfície de contacto 4x maior** e removerá até 10x mais placa das áreas difíceis de alcançar* e uma limpeza verdadeiramente profunda ao longo da linha das gengivas e entre os dentes.
Graças à limpeza ideal da sua FlexCare, as gengivas ficam mais saudáveis em 2 semanas. Remove até 7x mais placa bacteriana ao longo da linha das gengivas do que uma escova de dentes manual, o que lhe permite obter o seu sorriso mais saudável.
Com a FlexCare Platinum Connected, vai sentir a experiência de uma lavagem verdadeiramente profunda. As nossas 3 definições de intensidade permitem-lhe aumentar a limpeza, enquanto os 3 modos respondem às suas necessidades específicas: modo Clean para uma limpeza diária superior, White para remover as manchas de superfície e Deep Clean para uma frescura revigorante.
4.4
de 5
575
Críticas
88%
recomendam este produto
CEODONTOMED
31/10/2018
España
Cepillo ideal
Gran cepillo eléctrico fácil de usar, permite un cepillado sónico en profundidad, su diseño es elegante y la batería dura un par de semanas. el estuche de viaje es perfecto siendo un cepillo relación calidad precio de lo mejor del mercado.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FlexCare Platinum HX9142/31 Cepillo dental eléctrico sónico: prueba
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FlexCare Platinum HX9142/31 Cepillo dental eléctrico sónico: prueba
H2Opolo
16/05/2018
España
Genial
Vengo de otra marca y de un modelo sonicare inferior, y con respecto a la otra marca media un abismo y respecto a mi modelo antiguo sonicare hay ganancia Encantado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FlexCare Platinum HX9112/13 Cepillo dental eléctrico sónico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FlexCare Platinum HX9112/13 Cepillo dental eléctrico sónico
GGL47
20/11/2015
España
Sin Placa y Blancos
Desde el primer día que comienzas a usar el cepillo de dientes Flexcare notas la diferencia entre un magnifica depillado y un buen cepillado. La placa desaparece y notas los dientes mucho más limpios, si usas el white en cosa de dos semanas notas los dientes más relucientes. Gran compra para olvidarse de ese problema que es una higiene bucal mala.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FlexCare Platinum HX9112/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FlexCare Platinum HX9112/02 Cepillo dental eléctrico sónico
In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
do que uma escova de dentes manual
Em comparação com uma cabeça de escova DiamondClean
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia