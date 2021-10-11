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  • Uma ferramenta, modelação fácil e eficiente
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All-in-One Trimmer 3000 SeriesAparador 8 em 1

MG3940/15

4.2
| (706) Críticas | 86% recomendam este produto
Uma ferramenta, modelação fácil e eficiente
Concebido para versatilidade e eficiência. Com 8 acessórios, lâminas em aço de afiação automática para uma precisão duradoura e pontas arredondadas para um aparar mais suave, o aparador proporciona-lhe a versatilidade para satisfazer eficazmente todas as suas necessidades de barbear.
Ver todos os benefícios

Para o rosto, cabelo e corpo

Uma ferramenta, modelação fácil e eficiente

  • Lâminas com pontas arredondadas

  • Lâminas de afiação automática

  • LED indicador da bateria e de bateria fraca

  • Pente ajustável (3 a 7 mm)

Aparador 8 em 1

Aparador 8 em 1

O nosso aparador inclui 8 acessórios para que possa aparar e estilizar os pelos faciais, cortar o cabelo e remover os pelos corporais, satisfazendo de forma prática todas as suas necessidades de barbear.

A sua barba ideal com facilidade e precisão

A sua barba ideal com facilidade e precisão

As lâminas do aparador e os pentes para barba criam linhas definidas e direitas para obter o seu look ideal com facilidade.

O seu cabelo à sua maneira

O seu cabelo à sua maneira

Coloque o pente aparador e escolha entre as diferentes regulações de comprimento para manter o seu penteado em casa facilmente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

706

Críticas

86%

recomendam este produto

11/10/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente produto

O produto funciona perfeitamente para aquilo que foi comprado. Excelente produto.

Pontos positivos

O corte é excelente e a bateria dura para sempre!

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto

25/09/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente

Tenho este produto à vários anos e é um Excelente equipamento.

Pontos positivos

Compacta

Pontos negativos

Na

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto

08/03/2021

Portugal

Portugal

Um produto de excelente qualidade e versátil

muito bom produto e bastante versátil e fácil de usar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3730/15 8-em-1, rosto e cabelo

Sim, recomendo este produto

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