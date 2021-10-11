Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Lâminas com pontas arredondadas
Lâminas de afiação automática
LED indicador da bateria e de bateria fraca
Pente íntimo
Pente ajustável (3 a 7 mm)
O nosso aparador inclui 9 acessórios para que possa aparar e estilizar os pelos faciais, cortar o cabelo e remover os pelos corporais, satisfazendo de forma prática todas as suas necessidades de barbear.
As lâminas do aparador e os pentes para barba criam linhas definidas e direitas para obter o seu look ideal com facilidade.
Coloque o pente aparador e escolha entre as diferentes regulações de comprimento para manter o seu penteado em casa facilmente.
4.2
de 5
706
Críticas
86%
recomendam este produto
Elephas
11/10/2021
Portugal
Comprador verificado
Excelente produto
O produto funciona perfeitamente para aquilo que foi comprado. Excelente produto.
Pontos positivos
O corte é excelente e a bateria dura para sempre!
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto
PmOliveira
25/09/2021
Portugal
Comprador verificado
Excelente
Tenho este produto à vários anos e é um Excelente equipamento.
Pontos positivos
Compacta
Pontos negativos
Na
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto
Sim, recomendo este produto
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vicara
08/03/2021
Portugal
Um produto de excelente qualidade e versátil
muito bom produto e bastante versátil e fácil de usar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3730/15 8-em-1, rosto e cabelo
Sim, recomendo este produto
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Após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra