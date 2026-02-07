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All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5930/15

4.4
| (1779) Críticas | 90% recomendam este produto
Uma ferramenta, modelação completa
Crie o seu estilo pessoal com este aparador versátil, que inclui 11 acessórios de qualidade para estilizar o rosto, a cabeça e o corpo. As lâminas em aço inoxidável de afiação automática mantêm-se tão afiadas como no primeiro dia, sem lubrificação, para um aparar preciso.
Ver todos os benefícios

Para rosto, cabelo e corpo

Uma ferramenta, modelação completa

  • 11 em 1: rosto, cabeça e corpo

  • Lâminas em aço auto-afiáveis

  • Tecnologia BeardSense

Tudo-em-um para rosto, cabeça e corpo

Este aparador tudo-em-um oferece 11 ferramentas para todas as suas necessidades de cuidados. Apare e estilize de forma conveniente os seus pelos faciais e corporais e o seu cabelo.

Consiga um corte uniforme e contornos definidos

O aparador e o seu conjunto com vários pentes oferece 11 regulações de comprimento entre 0,5 e 16 mm em intervalos de precisão de 1 mm para estilos de barba mais curtos e compridos. Crie contornos definidos e finalize as bochechas, o queixo e o pescoço com o aparador em metal para obter o look pretendido.

Diga adeus aos pelos corporais

Corte os pelos em qualquer zona abaixo do pescoço com conforto com o nosso acessório do depilador para o corpo. Um sistema de proteção da pele único protege as áreas sensíveis enquanto corta pelos tão rente quanto 0,5 mm. Também pode aparar pelos corporais com o pente de encaixe.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

    Adaptador de parede USB HQ87

    CP0909/01
    • Lady shaver 8000/6000
    • Aparadores tudo-em-um 9000/7000/5000
    • Máquinas de barbear 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 pinos com adaptador de 7,5 W adequado para países da UE

    Cabo USB

    CP1788/01
    • Compatível apenas com dispositivos carregados por USB
    • Preto
    • Comprimento do fio: 92 cm
    • 2 pinos

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.4

de 5

1779

Críticas

90%

recomendam este produto

07/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Polivalência eficiente

Prático, eficiente e polivalente. Fácil de usar e limpar, multíplas funcionalidades.

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

24/10/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muita variedade e qualidade

Produto excelente. Tem paa todos os tamanhos e muito pratica de usar.

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

10/10/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Bom produto

É precisa e tem boa autonomia. Fácil de manusear e limpar.

Pontos positivos

Precisa e boa autonomia

Pontos negativos

Deveria ter estojo específico para os acesórios

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

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Avisos legais

  1. Com base no corte de pelos faciais 2 a 3 vezes por semana, cada sessão com uma duração média de 11,5 minutos