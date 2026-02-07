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Política de devolução de 30 dias
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12 em 1: rosto, cabeça e corpo
Lâminas em aço auto-afiáveis
Tecnologia BeardSense
Este aparador tudo-em-um oferece 12 ferramentas para todas as suas necessidades de cuidados. Apare e estilize de forma conveniente os seus pelos faciais e corporais e o seu cabelo.
O aparador e o seu conjunto com vários pentes oferece 11 regulações de comprimento entre 0,5 e 16 mm em intervalos de precisão de 1 mm para estilos de barba mais curtos e compridos. O design estreito do acessório aparador de precisão facilita a criação de contornos definidos e detalhes finos. Finalize as bochechas, o queixo e o pescoço com o aparador em metal para obter o look pretendido.
Corte os pelos em qualquer zona abaixo do pescoço com conforto com o nosso acessório do depilador para o corpo. Um sistema de proteção da pele único protege as áreas sensíveis enquanto corta pelos tão rente quanto 0,5 mm. Também pode aparar pelos corporais com o pente de encaixe.
4.4
de 5
1779
Críticas
90%
recomendam este produto
JPR Pinto
07/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Polivalência eficiente
Prático, eficiente e polivalente. Fácil de usar e limpar, multíplas funcionalidades.
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Neua
24/10/2025
Portugal
Comprador verificado
Muita variedade e qualidade
Produto excelente. Tem paa todos os tamanhos e muito pratica de usar.
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Barbudo2
10/10/2025
Portugal
Comprador verificado
Bom produto
É precisa e tem boa autonomia. Fácil de manusear e limpar.
Pontos positivos
Precisa e boa autonomia
Pontos negativos
Deveria ter estojo específico para os acesórios
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
Com base no corte de pelos faciais 2 a 3 vezes por semana, cada sessão com uma duração média de 11,5 minutos