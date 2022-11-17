Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Pressão máx. de 7,5 bar
Jato de vapor até 500 g
Depósito da água amovível de 1,8 litros
Bloqueio de transporte
Mesmo que esteja a executar várias tarefas ou se distraia, nunca queima as suas roupas. Graças à nossa tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro com gerador de vapor nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados. Pode até deixá-lo voltado para baixo sobre as suas roupas ou tábua de engomar. Não queima, não deixa brilho. Garantido.
Poupe tempo na sua tarefa de engomar semanal. Nunca mais precisa de separar os tecidos ou configurar definições e esperar que a temperatura mude. Graças à tecnologia OptimalTEMP pode engomar tudo, desde calças de ganga a sedas delicadas sem precisar de ajustar a temperatura. Faz tudo por si de forma automática e imediata.
Quando precisar de lidar facilmente com vincos difíceis, confie no nosso vapor contínuo para executar as suas tarefas mais difíceis. Veja os vincos persistentes a desaparecer ao utilizar a função jato de vapor potente, ideal também para utilizar em cortinas ou arejar roupa pendurada.
Prémios
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Fanitzo
17/11/2022
Ελλάδα
Τ Ε Λ Ε Ι Ο ...!!!
Το σιδερωμα γινεται παιχνιδι . Ευκολο ελαφρυ σιδερωνει τελεια με ενα περασμα μονο . Το συνιστω ανεπιφυλακτα ...!!!
Pontos positivos
Υπερ .
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος
Ilias 13
11/12/2021
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Εύκολος τρόπος σιδερώματος και στην χρήση και τα εξαρτήματα του καλής ποιότητας
Pontos negativos
Κουμπί για επιλογή σιδέρωμα σε ευαίσθητα ρουχα
Esta avaliação foi feita para PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος
Esta avaliação foi feita para PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος
até 30% de poupança de energia com base na IEC 603311, em comparação com o FastCare Compact na temperatura máxima