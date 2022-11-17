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  • Rápido e potente
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Descontinuado

Série Perfect Care 7000Ferro com gerador de vapor

PSG7028/30

5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

Rápido e potente
A série PerfectCare 7000 foi concebida para proporcionar conforto e conveniência. É fácil de manusear, com depósito de água amovível e vapor potente para alcançar resultados ótimos com mais rapidez. A tecnologia OptimalTEMP garante que não queima qualquer peça que possa ser engomada.
Ver todos os benefícios

com depósito de água amovível de grande capacidade

Rápido e potente

  • Pressão máx. de 7,5 bar

  • Jato de vapor até 500 g

  • Depósito da água amovível de 1,8 litros

  • Bloqueio de transporte

Garantia de não queimar

Garantia de não queimar

Mesmo que esteja a executar várias tarefas ou se distraia, nunca queima as suas roupas. Graças à nossa tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro com gerador de vapor nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados. Pode até deixá-lo voltado para baixo sobre as suas roupas ou tábua de engomar. Não queima, não deixa brilho. Garantido.

Sem definições para configurar

Sem definições para configurar

Poupe tempo na sua tarefa de engomar semanal. Nunca mais precisa de separar os tecidos ou configurar definições e esperar que a temperatura mude. Graças à tecnologia OptimalTEMP pode engomar tudo, desde calças de ganga a sedas delicadas sem precisar de ajustar a temperatura. Faz tudo por si de forma automática e imediata.

Vapor potente para a melhor remoção de vincos

Quando precisar de lidar facilmente com vincos difíceis, confie no nosso vapor contínuo para executar as suas tarefas mais difíceis. Veja os vincos persistentes a desaparecer ao utilizar a função jato de vapor potente, ideal também para utilizar em cortinas ou arejar roupa pendurada.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

17/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Τ Ε Λ Ε Ι Ο ...!!!

Το σιδερωμα γινεται παιχνιδι . Ευκολο ελαφρυ σιδερωνει τελεια με ενα περασμα μονο . Το συνιστω ανεπιφυλακτα ...!!!

Pontos positivos

Υπερ .

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος

11/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Εύκολος τρόπος σιδερώματος και στην χρήση και τα εξαρτήματα του καλής ποιότητας

Pontos negativos

Κουμπί για επιλογή σιδέρωμα σε ευαίσθητα ρουχα

Esta avaliação foi feita para PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος

Esta avaliação foi feita para PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος

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  1. até 30% de poupança de energia com base na IEC 603311, em comparação com o FastCare Compact na temperatura máxima