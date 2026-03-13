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Série Perfect Care 7000 Ferro com gerador de vapor
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Common IIL for steam generator ( boiler type PSG)_WE_[06664]
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Que água posso usar no ferro a vapor ou vaporizador?
Como descalcifico o meu ferro com gerador de vapor Philips?
Como limpar a base do ferro com gerador de vapor Philips
Como limpar o depósito de água do meu ferro com gerador de vapor Philips?
O meu ferro com gerador de vapor da Philips não produz qualquer vapor
A minha tábua de engomar está húmida e existe água no chão
A luz azul do meu ferro com gerador de vapor Philips está intermitente
O ferro com gerador de vapor Philips já não aquece
Existem fugas de água/vapor no botão de descalcificação e por baixo da base do meu ferro com gerador de vapor Philips
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