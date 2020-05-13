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Descontinuado
Cabeças oscilantes DualPrecision
50 min. autonomia sem fios/1 h carreg.
Aparador de patilhas
Lâminas DualPrecision cortam confortavelmente tanto pêlos compridos, como curtos. 1. Ranhuras cortam pêlos compridos. 2. Orifícios cortam pêlos curtos.
As cabeças flectem para manter o contacto com a sua pele e oscilam para conferir uma dimensão extra ao movimento - tudo para lhe proporcionar um barbear rente, rápido e confortável.
A primeira lâmina levanta cada pêlo, enquanto a segunda lâmina corta confortavelmente abaixo do nível da pele, para resultados verdadeiramente macios.
4.2
de 5
103
Críticas
88%
recomendam este produto
AlbertCri
13/05/2020
España
Comprador verificado
Philips Shaver series 5000
Maquina de afeitar muy recomendable, se siempre que he utlizado la marca Philips y seguro que la próxima también lo sera.
Pontos positivos
durabilidad
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Dry electric shaver
Jiffyman56
03/09/2018
United Kingdom
Comprador verificado
This product is great product and has easy and great features.
This product is great it glides easy across your face shaves easy and you get a clean close shave and your ready for you morning. I love it. It's easy to clean up.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver
PeterBirmingham
08/06/2014
United Kingdom
Simpe shaving
In couple words this shaver is amazing .Never let me down always working like should be , battery life without charge is around 2 weeks !! Easy to clean under the tap or in Jet clean system always spot on :) Recommended for everybody .
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.