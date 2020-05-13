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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
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  • DualPrecision
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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision

Descontinuado

Shaver series 5000 PowerTouchMáquina de barbear elétrica a seco

PT870/16

4.2
| (103) Críticas | 88% recomendam este produto
DualPrecision
A PowerTouch Plus confere mais potência à sua manhã. Agora com mais minutos por carregamento, cabeças totalmente laváveis e lâminas DualPrecision - para um barbear mais perfeito. Com a PowerTouch Plus a sua rotina matinal é sempre feita a voar.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Apanha mais pêlos

DualPrecision

  • Cabeças oscilantes DualPrecision

  • 50 min. autonomia sem fios/1 h carreg.

  • Aparador de patilhas

Cabeças DualPrecision cortam tanto pêlos compridos, como curtos

Cabeças DualPrecision cortam tanto pêlos compridos, como curtos

Lâminas DualPrecision cortam confortavelmente tanto pêlos compridos, como curtos. 1. Ranhuras cortam pêlos compridos. 2. Orifícios cortam pêlos curtos.

Rotativa, flexível e oscilante

Rotativa, flexível e oscilante

As cabeças flectem para manter o contacto com a sua pele e oscilam para conferir uma dimensão extra ao movimento - tudo para lhe proporcionar um barbear rente, rápido e confortável.

Lâminas Super Lift & Cut levantam os pêlos para os cortar mais rentes

Lâminas Super Lift & Cut levantam os pêlos para os cortar mais rentes

A primeira lâmina levanta cada pêlo, enquanto a segunda lâmina corta confortavelmente abaixo do nível da pele, para resultados verdadeiramente macios.

Especificações técnicas

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Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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Peças e acessórios

Críticas

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4.2

de 5

103

Críticas

88%

recomendam este produto

13/05/2020

España

España

Comprador verificado

Philips Shaver series 5000

Maquina de afeitar muy recomendable, se siempre que he utlizado la marca Philips y seguro que la próxima también lo sera.

Pontos positivos

durabilidad

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Dry electric shaver

03/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

This product is great product and has easy and great features.

This product is great it glides easy across your face shaves easy and you get a clean close shave and your ready for you morning. I love it. It's easy to clean up.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver

08/06/2014

United Kingdom

United Kingdom

Simpe shaving

In couple words this shaver is amazing .Never let me down always working like should be , battery life without charge is around 2 weeks !! Easy to clean under the tap or in Jet clean system always spot on :) Recommended for everybody .

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver

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  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 