ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço

OneBlade 360Rosto

QP2734/30

4.3
| (4425) Críticas | 90% recomendam este produto
Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço
A nova OneBlade 360 faz com que seja mais fácil do que nunca aparar, contornar e cortar pelos de qualquer comprimento. Corte e apare facilmente mesmo as áreas mais difíceis de alcançar com menos* passagens. Esqueça a utilização de vários passos e aparelhos. A OneBlade faz tudo.
Ver todos os benefícios

A marca de cuidados pessoais elétricos preferida em todo o mundo1

Concebido para cortar pelos, não a pele

Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento sem esforço

  • Aparar, contornar, cortar

  • Lâmina 360

  • Pente 5 em 1 ajustável

Tecnologia OneBlade exclusiva

Tecnologia OneBlade exclusiva

A Philips OneBlade tem uma tecnologia revolucionária desenvolvida para cuidados faciais. Corta pelos de qualquer comprimento. O sistema de proteção dupla e o revestimento para deslizar para deslizar combinado com as pontas arredondadas, torna o barbear mais simples e confortável. A tecnologia de corte dispõe de uma unidade de corte rápida (12000 vezes por minuto) que é eficiente até nos pelos mais compridos.

Lâmina 360 inovadora

Lâmina 360 inovadora

A inovadora lâmina 360 é capaz de fletir em todas as direções para se ajustar às curvas do teu rosto. O design permite um contacto com a pele e controlo constantes. Apara e barbeia facilmente áreas de difícil acesso, com poucas passagens e grande conforto.

Pente 5 em 1 ajustável

Pente 5 em 1 ajustável

Design exclusivo de pente aberto para um aparar eficiente, sem obstruções e que não causa interrupções na tua rotina, mesmo nos pelos mais compridos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

4425

Críticas

90%

recomendam este produto

27/04/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto de custo acessível mas de boa qualidade

Produto de custo acessível mas de boa qualidade e utilidade.

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2724/23 Rosto

Date of Use 2026-02-18

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2724/23 Rosto

Date of Use 2026-02-18

09/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Uma máquina TOP.

Muito versátil, barbear suave e preciso, a bateria tem uma duração excelente.

Pontos positivos

Muito precisa e de fácil utilização

Pontos negativos

Custo da lâmina

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2734/23 Rosto

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2734/23 Rosto

30/01/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Aparelho moderno

Aparelho de ótimo desempenho, estou muito satisfeito com a aquisição

Pontos positivos

Bateria de longa duração, lamina eficiente

Pontos negativos

Não desliza e os pelos cortados espalham pelo ambiente

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Rosto, renovada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Rosto, renovada

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. Vs. antecessor QP210

  2. Para a melhor experiência de barbear. Com base em 2 sessões de barbear completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.