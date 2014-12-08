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  • A melhor experiência de barbear
  • A melhor experiência de barbear
  • A melhor experiência de barbear
  • A melhor experiência de barbear
  • A melhor experiência de barbear
  • A melhor experiência de barbear
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  • A melhor experiência de barbear
  • A melhor experiência de barbear
  • A melhor experiência de barbear
  • A melhor experiência de barbear
  • A melhor experiência de barbear

Descontinuado

Shaver series 9000 SensoTouchmáq. barbear eléctrica a húmido e seco

RQ1260/17

4.4
| (237) Críticas | 90% recomendam este produto

1 prémio

A melhor experiência de barbear
O nosso barbear mais avançado de sempre - a máquina de barbear SensoTouch 3D RQ1260 proporciona-lhe a melhor experiência de barbear. O sistema GyroFlex 3D segue cada contorno do seu rosto e corta todos os pêlos em apenas algumas passagens com as suas cabeças UltraTrack.
Ver todos os benefícios

com sistema GyroFleX 3D

A melhor experiência de barbear

  • UltraTrack e GyroFlex 3D

  • 60 min. autonomia sem fios/1 h carreg.

  • Aparador de precisão

Pega fácil de segurar com formato ergonómico para um maior controlo

Pega fácil de segurar com formato ergonómico para um maior controlo

A pega fácil de segurar da máquina de barbear tem um formato ergonómico com revestimento antideslizante, garantindo um maior controlo para uma barbear com precisão extra.

Aparador de precisão suave para a pele

Aparador de precisão suave para a pele

O sistema exclusivo do aparador de precisão suave para a pele foi incorporado para evitar um contacto desnecessário com a pele. Fácil de utilizar para aparar o bigode e as patilhas com perfeição.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-612375

Críticas

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4.4

de 5

237

Críticas

90%

recomendam este produto

08/12/2014

España

España

Excelente compra

Ha cumplido todas las expectativas. Mi anterior maquina eléctrica, también Philips ya marchaba bastante regular y salió una oferta que me hizo decidirme por este modelo La he utilizado tanto en seco como en mojado y es estupenda. La irritación ha desaparecido y además, el resultado en ducha, con gel de afeitado da un resultado al tacto similar al afeitado con cuchilla. Muy contento con la compra. ¡Solo espero que me dure al menos los 17 años que me duró la anterior!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver

25/01/2014

España

España

La afeitadora definitiva

Siempre he sido fiel a las afeitadoras de Philips pues para este tipo de productos, esta marca es sinónimo de calidad. El apurado de este modelo de afeitadora es en sí bastante bueno. Se nota una notable mejoría con respecto a versiones anteriores, aunque en alguna ocasión la he combinado con con una cuchilla, principalmente para ahorrar algo de tiempo pues en la mayoría de las veces no ha sido necesario. Además, este modelo incluye un perfilador de patillas, que es de bastante utilidad, al menos para mí. Tras haberla utilizado durante tres semanas y de forma aproximada 2/3 veces por semana, no he sufrido irritaciones en la cara, lo cuál es un factor primordial a considerar, pues en mi caso, es algo que me suele ocurrir a menudo. Esta maquinilla permite un afeitado óptimo tanto en seco como en mojado. Otro punto a destacar es que los pelillos afeitados se almacenan en el interior del cabezal de la maquinilla y por tanto, la labor de limpiar el lavabo se facilita bastante :-) y la limpieza del cabezal es muy rápida, pues dispone de un mecanismo de apertura de las cuchillas que permite retirar los pelillos sin ninguna dificultad. Además, el diseño de la maquinilla es fabuloso.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver

17/12/2013

España

España

Estoy realmente contento con la compra.

Estoy realmente contento con la compra. Siempre he utilizado afeitadoras Phillips y siempre he conseguido un buen grado de satisfacción.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver

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