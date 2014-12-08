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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
UltraTrack e GyroFlex 3D
60 min. autonomia sem fios/1 h carreg.
Aparador de precisão
A pega fácil de segurar da máquina de barbear tem um formato ergonómico com revestimento antideslizante, garantindo um maior controlo para uma barbear com precisão extra.
O sistema exclusivo do aparador de precisão suave para a pele foi incorporado para evitar um contacto desnecessário com a pele. Fácil de utilizar para aparar o bigode e as patilhas com perfeição.
Prémios
4.4
de 5
237
Críticas
90%
recomendam este produto
Rayo
08/12/2014
España
Excelente compra
Ha cumplido todas las expectativas. Mi anterior maquina eléctrica, también Philips ya marchaba bastante regular y salió una oferta que me hizo decidirme por este modelo La he utilizado tanto en seco como en mojado y es estupenda. La irritación ha desaparecido y además, el resultado en ducha, con gel de afeitado da un resultado al tacto similar al afeitado con cuchilla. Muy contento con la compra. ¡Solo espero que me dure al menos los 17 años que me duró la anterior!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver
willy9925
25/01/2014
España
La afeitadora definitiva
Siempre he sido fiel a las afeitadoras de Philips pues para este tipo de productos, esta marca es sinónimo de calidad. El apurado de este modelo de afeitadora es en sí bastante bueno. Se nota una notable mejoría con respecto a versiones anteriores, aunque en alguna ocasión la he combinado con con una cuchilla, principalmente para ahorrar algo de tiempo pues en la mayoría de las veces no ha sido necesario. Además, este modelo incluye un perfilador de patillas, que es de bastante utilidad, al menos para mí. Tras haberla utilizado durante tres semanas y de forma aproximada 2/3 veces por semana, no he sufrido irritaciones en la cara, lo cuál es un factor primordial a considerar, pues en mi caso, es algo que me suele ocurrir a menudo. Esta maquinilla permite un afeitado óptimo tanto en seco como en mojado. Otro punto a destacar es que los pelillos afeitados se almacenan en el interior del cabezal de la maquinilla y por tanto, la labor de limpiar el lavabo se facilita bastante :-) y la limpieza del cabezal es muy rápida, pues dispone de un mecanismo de apertura de las cuchillas que permite retirar los pelillos sin ninguna dificultad. Además, el diseño de la maquinilla es fabuloso.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver
bauyekas
17/12/2013
España
Estoy realmente contento con la compra.
Estoy realmente contento con la compra. Siempre he utilizado afeitadoras Phillips y siempre he conseguido un buen grado de satisfacción.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver