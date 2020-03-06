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Descontinuado
A melhor experiência de barbear
O nosso barbear mais avançado de sempre - a máquina de barbear Philips SensoTouch 3D RQ1285 proporciona-lhe a melhor experiência de barbear. O sistema GyroFlex 3D segue cada contorno do seu rosto e as cabeças UltraTrack cortam todos os pêlos em apenas algumas passagens.
UltraTrack e GyroFlex 3D
60 min. autonomia sem fios/1 h carreg.
A pega fácil de segurar da máquina de barbear tem um formato ergonómico com revestimento antideslizante, garantindo um maior controlo para uma barbear com precisão extra.
O sistema exclusivo do aparador de precisão suave para a pele foi incorporado para evitar um contacto desnecessário com a pele. Fácil de utilizar para aparar o bigode e as patilhas com perfeição.
Estilizador da barba de encaixe suave para a pele para experimentar mais estilos de barba: desde uma barba de 3 dias com 0,5 mm a uma barba curta de 5 mm; pontas arredondadas e pente ajustável para evitar irritações da pele.
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4.2
de 5
37
Críticas
84%
recomendam este produto
SG-406
06/03/2020
España
Comprador verificado
BUENAS PRESTACIONES
CUMPLE MIS EXPECTATIVAS DE APURADO DE AFEITADO, SUAVIDAD Y FACILIDAD DE LIMPIEZA
Pontos positivos
SUAVIDAD Y APURADO
Pontos negativos
NO INCLUYE TAPA DE CABEZALES
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Wet & dry electric shaver
Data de utilização 2019-02-06
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2019-02-06
reikiano
08/12/2013
España
Eso sí que es un regalo.
Eso sí que es un regalo y no tanta perfume y corbatas.
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Sim, recomendo este produto
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Ametsa1
16/04/2013
España
Se adapta muy bien al contorno de la cara.
El apurado es muy bueno, no necesitando repetir muchas veces el paso de la afeitadora por el mismo sitio. Creo que se debe a que el cabezal es muy flotante y siempre mantiene un gran contacto con la cara.
Sim, recomendo este produto
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