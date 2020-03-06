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Descontinuado

Shaver series 9000 SensoTouchmáq. barbear eléctrica a húmido e seco

RQ1285/17

4.2

| (37) Críticas | 84% recomendam este produto

A melhor experiência de barbear

O nosso barbear mais avançado de sempre - a máquina de barbear Philips SensoTouch 3D RQ1285 proporciona-lhe a melhor experiência de barbear. O sistema GyroFlex 3D segue cada contorno do seu rosto e as cabeças UltraTrack cortam todos os pêlos em apenas algumas passagens.

Ver todos os benefícios

com sistema GyroFleX 3D

A melhor experiência de barbear

  • UltraTrack e GyroFlex 3D

  • 60 min. autonomia sem fios/1 h carreg.

Pega fácil de segurar com formato ergonómico para um maior controlo

Pega fácil de segurar com formato ergonómico para um maior controlo

A pega fácil de segurar da máquina de barbear tem um formato ergonómico com revestimento antideslizante, garantindo um maior controlo para uma barbear com precisão extra.

Aparador de precisão suave para a pele

Aparador de precisão suave para a pele

O sistema exclusivo do aparador de precisão suave para a pele foi incorporado para evitar um contacto desnecessário com a pele. Fácil de utilizar para aparar o bigode e as patilhas com perfeição.

Estilizador da barba de encaixe com 5 regulações de comprimento

Estilizador da barba de encaixe com 5 regulações de comprimento

Estilizador da barba de encaixe suave para a pele para experimentar mais estilos de barba: desde uma barba de 3 dias com 0,5 mm a uma barba curta de 5 mm; pontas arredondadas e pente ajustável para evitar irritações da pele.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.2

de 5

37

Críticas

84%

recomendam este produto

2

06/03/2020

España

España

Comprador verificado

BUENAS PRESTACIONES

CUMPLE MIS EXPECTATIVAS DE APURADO DE AFEITADO, SUAVIDAD Y FACILIDAD DE LIMPIEZA

Pontos positivos

SUAVIDAD Y APURADO

Pontos negativos

NO INCLUYE TAPA DE CABEZALES

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Wet & dry electric shaver

Data de utilização 2019-02-06

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2019-02-06

08/12/2013

España

España

Eso sí que es un regalo.

Eso sí que es un regalo y no tanta perfume y corbatas.

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16/04/2013

España

España

Se adapta muy bien al contorno de la cara.

El apurado es muy bueno, no necesitando repetir muchas veces el paso de la afeitadora por el mismo sitio. Creo que se debe a que el cabezal es muy flotante y siempre mantiene un gran contacto con la cara.

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