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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Assistência
RQ1285/17
Descontinuado
Posso substituir a bateria da máquina de barbear Philips?
Que espuma ou gel posso utilizar com a minha máquina de barbear Philips?
Como limpo a minha máquina de barbear Philips?
Posso carregar a minha máquina de barbear Philips após cada utilização?
Como obter os melhores resultados com a máquina de barbear Philips?
A minha máquina de barbear Philips não carrega
Tenho problemas de pele depois de utilizar a máquina de barbear Philips
A minha máquina de barbear Philips está a verter água
Não estou a obter bons resultados com a minha máquina de barbear Philips
A minha máquina de barbear Philips está a fazer um ruído forte
A minha máquina de barbear Philips não funciona