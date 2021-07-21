ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Descontinuado

Shaver series 5000 S5572/10 Wet and dry electric shaver

S5572/10

4.2
| (2967) Críticas | 86% recomendam este produto
Ver todos os benefícios

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

2967

Críticas

86%

recomendam este produto

21/07/2021

Portugal

Portugal

Faz as funções de forma excelente

Avaliei assim porque a antecessora, igualmente Philips, durou quase 20 anos e continua boa...mas não tão boa como esta.

Pontos positivos

Excelente relação custo-benefício

Pontos negativos

Não descobri nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5530 Refurbished Wet and dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5530 Refurbished Wet and dry electric shaver

27/08/2020

Portugal

Portugal

excelente relação preço / qualidade

Excelente qualidade face ao preço. recomendaria a um amigo e / ou familiar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5110/06 Dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5110/06 Dry electric shaver

26/08/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Super Energética

Possui um excelente deslizar na pele da face, mas sobretudo uma bateria que parece não ter fim. É do melhor que já tive e foram algumas. Parabéns.

Pontos positivos

Flexibilidade e período de tempo entre carregamentos.

Pontos negativos

Não consigo identificar, por enquanto.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5530/06 Wet and dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5530/06 Wet and dry electric shaver

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis