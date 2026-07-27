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Shaver Series 5000Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

S5884/38

4.3
| (3606) Críticas | 86% recomendam este produto
Barbear eficaz e suave para a pele
A Philips Series 5000 foi concebida para homens que procuram um barbear diário potente e confortável. Corta eficazmente, mesmo em barbas de 3 dias, e a tecnologia SkinIQ adapta-se à densidade do pelo para um barbear potente, confortável e consistente.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

com tecnologia SkinIQ

Barbear eficaz e suave para a pele

  • Lâminas SteelPrecision

  • Sensor Power Adapt

  • Cabeças flexíveis 360-D

  • Aparador de patilhas integrado

  • Garantia até 5 anos**

Corte rente e eficiente em cada passagem

Corte rente e eficiente em cada passagem

Com até 90 000 ações de corte por minuto, as lâminas SteelPrecision cortam mais pelos por passagem, para um barbear rente e eficiente. As 45 lâminas de alto desempenho são autoafiadas e fabricadas na Europa, para um desempenho de corte fiável, barbear após barbear.

Adapta-se à densidade da barba para um barbear mais fácil

Adapta-se à densidade da barba para um barbear mais fácil

Este sensor inteligente lê a densidade do pelo 250 vezes por segundo e adapta automaticamente a potência à medida que se barbeia. Ajuda a máquina de barbear a responder de forma eficiente a áreas mais espessas ou densas, para obter um barbear suave e sem esforço com um conforto consistente.

Segue os contornos do rosto para um melhor contacto com a pele.

Segue os contornos do rosto para um melhor contacto com a pele.

As cabeças totalmente flexíveis rodam 360° para se manterem em contacto com as curvas do seu rosto e cabeça. Isto ajuda a obter um barbear completo com maior conforto, mesmo em áreas difíceis, como o pescoço e a linha do queixo.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

3606

Críticas

86%

recomendam este produto

27/07/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto de excelente qualidade e desempenho

Sou cliente PHILIPS há mais de 10 anos e esta é a melhor máquina de barbear. Mesmo com barba de 5 dias ou mais, os pêlos saem com facilidade. Basta encostar ao rosto e fazer movimentos circulares. Mesmo nas zonas onde a barba é mais difícil, o desempenho é superior. A pele fica macia, sem pêlos e sem cortes. Os materiais e o design da máquina são excelentes. Ruído reduzido e esteticamente bem conseguida. O sistema de limpeza ainda não experimentei, mas é extremamente eficaz, pois permite uma limpeza das lâminas superior, preparando-as para a próxima utilização. Fazer a barba tornou-se um prazer ainda maior pela experiência que esta máquina nos dá. 1 máquina pequena e poderosa, que transforma o momento de fazer a barba. Estou extremamente satisfeito. Recomendo a todos os homens que têm uma barba densa e pele sensível. Não se irão arrepender.

Pontos positivos

Excelente desempenho e qualidade. Design e experiência do utilizador superior.

Pontos negativos

Não encontrei desvantagens.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5885/50 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2026-05-26

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5885/50 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2026-05-26

06/03/2026

Portugal

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Comprador verificado

Produto excelente

Excelente comportamento da máquina de barbear da Pillips

Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5898/50 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

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06/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto é excelente

Satisfação total,um barbear suave, preciso,em todos os contornos do rosto. Recomendo vivamente a todos.

Esta avaliação foi feita para Shaver Series 5000 S5887/50 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. Testado em comparação com a Philips Series 3000.

  2. 2 anos de garantia + 3 anos de extensão após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra.