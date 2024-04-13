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Política de devolução de 30 dias
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SH71/50
S591/05
S595/05
S5880/50
S5884/35
S5884/38
S5885/35
S5887/13
S5887/35
S5887/69
S5889/11
Lâminas SteelPrecision
Compatíveis com a série S7000
Compatíveis com as S5000 de formato angular
Compatíveis com a série 500
Não são compatíveis com as S5000 de formato arredondado
Potentes, mas suaves, as 45 lâminas SteelPrecision de afiação automática desta máquina de barbear Philips realizam até 90 000 ações de corte por minuto, cortando mais pelos por passagem para um acabamento perfeito e confortável.
Verifique a parte de trás da pega da máquina de barbear para confirmar qual é a cabeça de substituição. Precisa de ajuda? Visite philips.com/accessories
1. Prima os botões de libertação e retire o suporte da cabeça de corte. 2. Rode os anéis de retenção no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire-os. 3. Retire as cabeças de corte antigas e introduza as de substituição (os entalhes devem encaixar exatamente nas saliências). 4. Coloque os anéis de retenção de volta e rode-os no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um clique. 5. Introduza novamente o suporte de corte e feche-o.
3.6
de 5
77
Críticas
13/04/2024
United Kingdom
Comprador verificado
Great Service and Superb Products
Great customer service and excellent product thanks
Pontos positivos
Easy Clean and easy fir
Pontos negativos
Stupidly named as for 5000 series but didn’t fit a my 5000 series so had to order 3000 series heads for my 5000 series shaver ??????
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Sim, recomendo este produto
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Jakin
21/03/2024
United Kingdom
Comprador verificado
Delivered quickly - quality of blades: first-rate
Always best, in my view, to buy genuine Philips parts that will last well. The razor 7000 blades from Philips online can be guaranteed to fit the razor properly and I am already experiencing a closer shave.
Sim, recomendo este produto
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Johnny be good
08/07/2023
United Kingdom
This product worked well
I bought these heads for my razor .it made my razor like a new one it worked well
Pontos positivos
Works well
Pontos negativos
None
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onde existem instalações