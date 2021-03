Reponha a sua máquina de barbear facilmente

1. Prima os botões de libertação e retire o suporte da cabeça de corte. 2. Rode os anéis de retenção no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire-os. 3. Retire as cabeças de corte antigas e introduza as de substituição (os entalhes devem encaixar exatamente nas saliências). 4. Coloque os anéis de retenção de volta e rode-os no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um clique. 5. Introduza novamente o suporte de corte e feche-o.