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Máquinas de barbear Series 7000, 5000Cabeças de corte de substituição

SH71/50

3.6
| (77) Críticas
Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
Num período de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pelos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%.
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Substitua as cabeças a cada 2 anos para garantir um desempenho a 100%

Reponha o estado novo da sua máquina de barbear

  • Lâminas SteelPrecision

  • Compatíveis com a série S7000

  • Compatíveis com as S5000 de formato angular

  • Compatíveis com a série 500

  • Não são compatíveis com as S5000 de formato arredondado

Mais desempenho de corte em cada passagem

Potentes, mas suaves, as 45 lâminas SteelPrecision de afiação automática desta máquina de barbear Philips realizam até 90 000 ações de corte por minuto, cortando mais pelos por passagem para um acabamento perfeito e confortável.

Para máquinas de barbear 5000 e 6000 com formato angular e das séries 7000 e 500

Para máquinas de barbear 5000 e 6000 com formato angular e das séries 7000 e 500

Verifique a parte de trás da pega da máquina de barbear para confirmar qual é a cabeça de substituição. Precisa de ajuda? Visite philips.com/accessories

Reponha a sua máquina de barbear facilmente

Reponha a sua máquina de barbear facilmente

1. Prima os botões de libertação e retire o suporte da cabeça de corte. 2. Rode os anéis de retenção no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire-os. 3. Retire as cabeças de corte antigas e introduza as de substituição (os entalhes devem encaixar exatamente nas saliências). 4. Coloque os anéis de retenção de volta e rode-os no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um clique. 5. Introduza novamente o suporte de corte e feche-o.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

77

Críticas

13/04/2024

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Great Service and Superb Products

Great customer service and excellent product thanks

Pontos positivos

Easy Clean and easy fir

Pontos negativos

Stupidly named as for 5000 series but didn’t fit a my 5000 series so had to order 3000 series heads for my 5000 series shaver ??????

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

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21/03/2024

United Kingdom

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Comprador verificado

Delivered quickly - quality of blades: first-rate

Always best, in my view, to buy genuine Philips parts that will last well. The razor 7000 blades from Philips online can be guaranteed to fit the razor properly and I am already experiencing a closer shave.

Sim, recomendo este produto

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08/07/2023

United Kingdom

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This product worked well

I bought these heads for my razor .it made my razor like a new one it worked well

Pontos positivos

Works well

Pontos negativos

None

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